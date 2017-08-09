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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы примут участие в 44 чемпионате мира WorldSkills Competition

В состязаниях примут участие более 1300 молодых специалистов.

Студенты Воронежского политехнического техникума Александр Казьмин и Борис Сатаров вошли в национальную сборную WorldSkills Russia, которая примет участие в мировом чемпионате WorldSkills Competition. Соревнования пройдут с 14 по 19 октября 2017 года в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил пресс-центр правительства Воронежской области во вторник, 8 августа.

Воронежские студенты являются победителями IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2016. Александр Казьмин — по компетенции «фрезерные работы на станках с ЧПУ» и Борис Сатаров — по компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ».

В борьбу за медали вступят более 1300 молодых специалистов из 77 стран — участниц международного движения Worldskills International. Медали распределят по 52 компетенциям.

Впервые российская сборная выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй — в бразильском Сан-Паулу, откуда вернулась с 6 медалями.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

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