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8 августа, источник: Kazinform

Африканские звезды хотят стать участниками I’m a singer Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Готовящийся к старту проект I’m a singer Казахстан заинтересовал артистов из Африки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На “I’m a singer” Казахстан поступила заявка от африканских звёзд. Ребята из Зимбабве направили заявочный номер. Как вы думаете, друзья, возьмём их на проект?» — написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор «31 канала» Багдат Коджахметов.

Судя по отзывам под постом, видео, на котором семеро парней после приветствия начинают пританцовывая петь, казахстанцам понравилось.

«Надо брать!» — пишут пользователи.

Как сообщалось ранее, в адрес оргкомитета казахстанской версии всемирно известного талант-шоу I’m a singer, стартующего в эфире 31 канала этой осенью, поступило более 3 тысяч заявок. Проект будет транслироваться в одно и то же время сразу в шести странах в эфире национальных телеканалов с общим охватом более 200 миллионов телезрителей. Музыкальным продюсером шоу выступила Алуа Конарова, одна из самых известных и талантливых продюсеров в Казахстане.

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Напомним, казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил мировую известность, приняв участие в последнем сезоне китайской версии I’m a singer. С января по апрель 2017 года миллионы телезрителей наблюдали за вокальными баталиями в Китае. Димаш сразу же выбился в фавориты шоу, исполнив на первом этапе сложную в исполнении песню SOS d’un terrien en détresse.

27 марта 2017 года Димаш завоевал китайский «Грэмми», выиграв премию Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии». Затем в ходе 17th Top China Music Awards Димаша признали популярным певцом международного уровня.

В финале I’m a singer Димаш Кудайберген занял второе место. 28 июня в Астане состоялся его первый сольный концерт на 30-тысячном стадионе «Астана Арена». В июле.

Димаш был удостоен еще двух престижных музыкальных премий: Asian Music GaLa (номинация «Самый популярный зарубежный певец») и MTV Music Awards.

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