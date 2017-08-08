Африканские звезды хотят стать участниками I’m a singer Казахстан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Готовящийся к старту проект I’m a singer Казахстан заинтересовал артистов из Африки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Готовящийся к старту проект I’m a singer Казахстан заинтересовал артистов из Африки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На “I’m a singer” Казахстан поступила заявка от африканских звёзд. Ребята из Зимбабве направили заявочный номер. Как вы думаете, друзья, возьмём их на проект?» — написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор «31 канала» Багдат Коджахметов.
Судя по отзывам под постом, видео, на котором семеро парней после приветствия начинают пританцовывая петь, казахстанцам понравилось.
«Надо брать!» — пишут пользователи.
Как сообщалось ранее, в адрес оргкомитета казахстанской версии всемирно известного
Напомним, казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил мировую известность, приняв участие в последнем сезоне китайской версии I’m a singer. С января по апрель 2017 года миллионы телезрителей наблюдали за вокальными баталиями в Китае. Димаш сразу же выбился в фавориты шоу, исполнив на первом этапе сложную в исполнении песню SOS d’un terrien en détresse.
27 марта 2017 года Димаш завоевал китайский «Грэмми», выиграв премию Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии». Затем в ходе 17th Top China Music Awards Димаша признали популярным певцом международного уровня.
В финале I’m a singer Димаш Кудайберген занял второе место. 28 июня в Астане состоялся его первый сольный концерт на 30-тысячном стадионе «Астана Арена». В июле.
Димаш был удостоен еще двух престижных музыкальных премий: Asian Music GaLa (номинация «Самый популярный зарубежный певец») и MTV Music Awards.