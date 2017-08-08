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8 августа, источник: Newtimes.kz

День знаний в Астане перенесут на 2 сентября из-за совпадения с праздником Құрбан айт

В этом году для столичных школьников традиционных первосентябрьских линеек не будет, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В школах Астаны торжественные линейки, посвященные началу учебного года, которые традиционно проводятся 1 сентября, перенесены на второе число. Сделано это в связи с тем, что День знаний в этом году совпал с празднованием Құрбан айта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности руководителя управления образования города Астаны Ануар Жангозин.

«В связи с тем, что первое сентября — День знаний, совпадает с праздником Құрбан айт, торжественные линейки, посвященные началу 2017−2018 учебного года пройдут 2 сентября. Учебный процесс в столичных школах начнется в этот день, без переноса занятий», — написал Жангозин.

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