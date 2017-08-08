День знаний в Астане перенесут на 2 сентября из-за совпадения с праздником Құрбан айт

Источник: Newtimes.kz

В школах Астаны торжественные линейки, посвященные началу учебного года, которые традиционно проводятся 1 сентября, перенесены на второе число. Сделано это в связи с тем, что День знаний в этом году совпал с празднованием Құрбан айта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности руководителя управления образования города Астаны Ануар Жангозин.