День знаний в Астане перенесут на 2 сентября из-за совпадения с праздником Құрбан айт
В этом году для столичных школьников традиционных первосентябрьских линеек не будет, передает ИА «NewTimes.kz».
В этом году для столичных школьников традиционных первосентябрьских линеек не будет, передает ИА «NewTimes.kz».
В школах Астаны торжественные линейки, посвященные началу учебного года, которые традиционно проводятся 1 сентября, перенесены на второе число. Сделано это в связи с тем, что День знаний в этом году совпал с празднованием Құрбан айта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности руководителя управления образования города Астаны Ануар Жангозин.
«В связи с тем, что первое сентября — День знаний, совпадает с праздником Құрбан айт, торжественные линейки, посвященные началу 2017−2018 учебного года пройдут 2 сентября. Учебный процесс в столичных школах начнется в этот день, без переноса занятий», — написал Жангозин.