Фото Рианны в бикини во время карнавала набрали почти семь миллионов лайков

Рианна опубликовала две фотографии с ежегодного карнавала, который прошел по случаю праздника сбора урожая на острове Барбадос. Селфи певицы, которое она загрузила первым, набрало более 2,9 миллиона лайков. Второй снимок, на котором вокалистка позирует в откровенном бикини и в костюме с перьями, — более 3,8 миллиона отметок.
Всего за обновлениями на странице Рианны в Instagram следят более 55,5 миллиона пользователей.
В дискографии Рианны восемь студийных альбомов, последний из которых, Anti, вышел в 2016 году. Певица также снималась в предстоящей картине Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и киноадаптации бродвейского мюзикла «Энни».
Ранее в августе сообщалось, что Крис Дженнер, мать американской телезвезды Ким Кардашьян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в интернете.