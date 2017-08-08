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21:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото Рианны в бикини во время карнавала набрали почти семь миллионов лайков

Фотографии американской певицы барбадосского происхождения Рианны, сделанные на карнавале, набрали в сумме более 6,8 миллиона лайков. Кадры с праздника артистка загрузила на свою страницу в соцсети Instagram.

Рианна опубликовала две фотографии с ежегодного карнавала, который прошел по случаю праздника сбора урожая на острове Барбадос. Селфи певицы, которое она загрузила первым, набрало более 2,9 миллиона лайков. Второй снимок, на котором вокалистка позирует в откровенном бикини и в костюме с перьями, — более 3,8 миллиона отметок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Всего за обновлениями на странице Рианны в Instagram следят более 55,5 миллиона пользователей.

В дискографии Рианны восемь студийных альбомов, последний из которых, Anti, вышел в 2016 году. Певица также снималась в предстоящей картине Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и киноадаптации бродвейского мюзикла «Энни».

Ранее в августе сообщалось, что Крис Дженнер, мать американской телезвезды Ким Кардашьян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в интернете.

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