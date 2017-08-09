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10:37 (мск), источник: Вести - Калининград

Социальная реклама появилась на калининградских автобусах

В Калининграде решили усмирить дорожных лихачей. На бортах пассажирских автобусов появилась новая социальная реклама.

Источник: Вести - Калининград

Лозунги на плакатах «Папа, не спеши» призывают водителей сбавить скорость, чтобы избежать ДТП.

Макет социальной рекламы разработали сотрудники городской Госавтоинспекции при поддержке калининградских перевозчиков. По данным ГИБДД, именно превышение скорости является самой главной причиной, из-за которой случаются аварии.

Александр Вытнов, начальник отделения ГИБДД УМВД России по городу Калининграду:

— За текущий период 2017 года на дорогах Калининграда произошло 401 дорожно-транспортное происшествие, в которых 16 человек погибли, и 436 человек получили ранения различной степени тяжести. Надеемся, что данная рекламная продукция напомнит водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

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