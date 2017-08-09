Социальная реклама появилась на калининградских автобусах

Макет социальной рекламы разработали сотрудники городской Госавтоинспекции при поддержке калининградских перевозчиков. По данным ГИБДД, именно превышение скорости является самой главной причиной, из-за которой случаются аварии.

— За текущий период 2017 года на дорогах Калининграда произошло 401 дорожно-транспортное происшествие, в которых 16 человек погибли, и 436 человек получили ранения различной степени тяжести. Надеемся, что данная рекламная продукция напомнит водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.