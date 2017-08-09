Социальная реклама появилась на калининградских автобусах
В Калининграде решили усмирить дорожных лихачей. На бортах пассажирских автобусов появилась новая социальная реклама.
В Калининграде решили усмирить дорожных лихачей. На бортах пассажирских автобусов появилась новая социальная реклама.
Лозунги на плакатах «Папа, не спеши» призывают водителей сбавить скорость, чтобы избежать ДТП.
Макет социальной рекламы разработали сотрудники городской Госавтоинспекции при поддержке калининградских перевозчиков. По данным ГИБДД, именно превышение скорости является самой главной причиной,
Александр Вытнов, начальник отделения ГИБДД УМВД России по городу Калининграду:
— За текущий период 2017 года на дорогах Калининграда произошло 401