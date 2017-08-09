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21:27 (мск), источник: Газета.Ру

Как решаются споры вокруг школьного дресс-кода

В одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны. В разгар подготовки к школе «Газета.Ru» рассказывает о спорах вокруг школьной формы, которые разгораются каждый год.

Источник: РИА "Новости"

В преддверии начала учебного года в Тюмени произошел скандал. В школе № 92 родителей будущих первоклассниц предупредили, что на учебу девочкам запрещено носить брюки. Попытавшись выяснить причину такого запрета, мама одной из девочек услышала неожиданное объяснение: «Я пошла на прием к директору, спросила, правда ли, что классические брюки запрещены? И какие аргументы в пользу этого решения, — рассказала порталу Ura.Ru жительница Тюмени Ольга Зенкова. — Он сказал: аргумент первый — русский менталитет. Я на него смотрю — и у меня просто слов нет. И еще он сказал, что брюки передавливают девочке органы в период полового созревания».

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Беседа с директором школы закончилась для жительницы Тюмени предложением сменить учебное заведение — при этом директор школы сообщил, что брюки запрещены во всех школах города.

Впрочем, это оказалось неправдой — позвонив в другие школы, мама первоклассницы узнала, что никакого запрета на брюки для девочек в городе, где зимой о юбке и подумать страшно, нет. А опрошенная ей гинеколог, разумеется, очень удивилась предположению, будто брюки могут повлиять на половое созревание девочек.

Конца этой истории еще нет, но он близок. Написав в школу заявление с просьбой разрешить ее дочери носить классические брюки и получив отрицательный ответ, Ольга Зенкова и другие родители решили подать заявление в прокуратуру.

Похожая история уже случалась в Самаре год назад — в августе 2016 СМИ стало известно, что в школе № 22 девочкам запретили носить брюки, причем решение было принято на заседании совета школы. Правда, руководство учебного заведения приводило в защиту запрета не такие абсурдные объяснения — самарских педагогов раздражало, что девушки носят слишком нескромные обтягивающие брюки.

Введя запрет, в школе решили позаботиться о том, чтобы девушки не мерзли, и оборудовать специальную раздевалку, где из теплых брюк можно переодеться в юбку.

Однако забота учениц не тронула. В результате скандала проверкой школы занялась прокуратура, после чего вынесла протест на запрет ношения брюк.

Школьную форму в России законодательно вернули в обиход в 2014 году, когда в законодательстве появилась норма, которая предоставляет школам право ввести форму.

Какими будут требования к ней, каждый регион решал самостоятельно, а школы при этом должны были принять собственный локальный акт — с учетом мнения учеников и их родителей. Это означает, что если родители не согласны с требованиями руководства школы, то они могут обратиться в районный отдел образования или Рособрнадзор либо написать заявление в прокуратуру. Прокуратура обычно защищает права школьников — например, учащихся из школ Омской и Нижегородской областей, которым тоже запретили носить брюки.

Скандалы, связанные со школьным дресс-кодом вызывают не только брюки. Еще один спорный предмет гардероба — это хиджаб, ношение которого уже не раз приводило к спорам. Дело в том, что, согласно законодательству, одежда школьников должна носить светский характер, что исключает для девочек из мусульманских семей возможность приходить на учебу в соответствующей одежде.

Впервые спор вокруг хиджабов в школе возник в 2013 году, когда администрация одной из школ Ставропольского края запретила девочкам из мусульманских семей появляться на уроках в головных уборах.

Родители пытались оспорить такое решение в суде, но тот на их сторону не встал — и девочек перевели на учебу в религиозные учебные заведения.

Верховный суд запрет тоже не отменил по трем причинам: единые требования к одежде учеников вытекают из светского характера нашего государства, но запрет на ношение хиджаба не нарушает права на получение образования.

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В 2016 году в связи с хиджабами прогремел еще более громкий скандал: в школе села Белозерье Мордовской области (90% его жителей составляют татары) в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года запретили носить платки. Тогда отстаивать права школьниц приходить на занятия в хиджабах отстаивали Всемирный конгресс татар (он направил письмо главе Мордовии Владимиру Волкову с требованием отменить запрет) и Рамзан Кадыров. Последний выступил после того, как министр образования Ольга Васильева напомнила о светском характере школьного образования — на это глава Чечни сообщил, что его дочери «учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки».

Проблему с хиджабами, впрочем, так и не решили: история закончилась тем, что глава комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по миграционной политике Евгений Бобров заявил, что «хиджабный спор», который возник между главой Чечни Кадыровым и министром образования Васильевой, должны регулировать сами субъекты Федерации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Боброва сообщил, что в Кремле не хотели бы становиться одной из сторон разговора вокруг темы с ношением хиджабов в школах.

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