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00:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер музыкант Глен Кэмпбелл

В США на 82-м году жизни скончался музыкант и актер Глен Кэмпбелл. Об этом во вторник, 8 августа, пишет Rolling Stone.

Источник: AP 2017

Как отмечается, Кэмпбелл страдал болезнью Альцгеймера, которую у него диагностировали в 2011 году.

Глен Кэмпбелл родился 22 апреля 1936 года в городе Делайт, штат Арканзас. Профессиональную карьеру музыканта он начал в 1954 году, присоединившись к группе «Dick Bills' band».

В 1958 году Кэмпбелл создал собственную группу под названием «Glen Campbell and The Western Wranglers». В 1960-ых годах к коллективу пришла национальная популярность. В 1967 году Американская академия звукозаписи удостоила Кэмпбелла премиями «Грэмми» в кантри- и в поп-номинациях.

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