Циклон неохотно покидает территорию Хабаровского края
В большинстве районов
В большинстве районов
В прогнозах синоптиков наконец появляются первые «солнечные пятна» — и хотя их пока немного, непогода
В Хабаровске 9 августа дневная температура понизится до 22−24°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 20−22°C. Возможен небольшой дождь. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 14−16°C. Без осадков. Скорость
В Вяземском дневная температура понизится до 22−24°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Чегдомыне дневная температура останется на отметке до 21−23°C. Возможен дождь. Скорость
В Аяне дневная температура останется на отметке 15−17°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Чумикане дневная температура понизится до 14−16°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В Бикине дневная температура понизится до 23−25°C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 19−21°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до 21−23°C. Ожидается дождь. Скорость