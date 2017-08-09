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03:17 (мск), источник: Восток Медиа

Циклон неохотно покидает территорию Хабаровского края

В большинстве районов по-прежнему сохраняется шанс промокнуть.

Источник: РИА "Новости"

В прогнозах синоптиков наконец появляются первые «солнечные пятна» — и хотя их пока немного, непогода всё-таки близка к тому, чтобы распрощаться с Хабаровским краем. В среду в большинстве районов региона сохранится если не кардинально пасмурная, то переменчивая обстановка — но местами можно смело выходить из дома без зонтов. Интенсивность осадков тоже выходит на убывающую — а с неизбежной духотой жители края, уставшие от льющейся с неба воды, вполне готовы мириться.

В Хабаровске 9 августа дневная температура понизится до 22−24°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 22−24°C. Возможен дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 18−20°C. Осадков не ожидается. Скорость североо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

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В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 20−22°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 14−16°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 22−24°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке до 21−23°C. Возможен дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 15−17°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 14−16°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 23−25°C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 19−21°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 21−23°C. Ожидается дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

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