«Остров мечты» запустил новый проект в Приморье

Ежегодно в последний месяц лета на живописном острове в самом сердце залива Петра Великого собираются молодые люди с различных уголков России и всего мира, чтобы помочь экологии приморских островов стать лучше и чище.

Каждый день волонтеры лагеря посвящают 3−4 часа полезной природоохранной работе: ликвидации стихийных свалок и мусорных захоронений, сортировке мусора, облагораживанию и озеленению территории, просветительской работе с туристами и местным населением на тему экологической грамотности. В рамках проекта волонтеры читают лекции и проводят обсуждения на экологические темы.

В остальное время волонтеры купаются в соленом японском море, исследуют остров и участвуют в спортивной, образовательной и развлекательной программе, а вечерами поют песни у костра. Для волонтеров организуются экскурсии по острову, увлекательные морские прогулки и поездки на соседние острова.

За несколько лет проект вырос до международного уровня, хотя начинался как небольшие выезды на природу маленькими группами 5−6 человек. Сейчас Приморская природоохранительная волонтерская служба координирует все экологические квесты и проекты по Дальнему Востоку, организует фестиваль «Приморские острова» и налаживает связи и сотрудничество со многими экологическими проектами страны и мира.

«Волонтерство для меня — новый опыт. Сначала никто в Молдавии не понимал моего намерения приехать в одну из самых дальних точек России с целью убирать мусор за иностранцами. К тому же добираться сюда — дорогое удовольствие. Но я рад, что могу не только насладиться здешней природой, но и помочь людям, которые радеют за ее сохранность. Конечно, поработав волонтером, я понял, что без помощи “сверху” (со стороны администрации) проблему мусора на острове полностью не решить. Надеюсь, что поддержки будет больше, — пишет один из участников эколагеря 2016 года».

В 2017 году волонтерами проекта станет около 40 человек, сейчас идет активная подготовка лагеря на базе острова.

Всю подробную информацию можно найти в официальной группе проекта и при желании присоединиться к команде.