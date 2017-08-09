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03:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Движение поездов на Транссибе восстановлено

Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию.

Источник: Агентство «Москва»

Вчера восстановлено движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск — Владивосток Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию. Продажа билетов осуществляется без ограничений по всем направлениям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

В настоящий момент железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. Работают 4 восстановительных поезда со станций Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. В общей сложности задействовано свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих Восточного военного округа.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению пути и искусственных сооружений на участке Барановский — Хасан.

Напомним, 6 августа 2017 года в 23:45 по московскому времени на перегонах Баневурово — Барановский, Раздольное — Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток и на перегоне Оленевод — Виневитино участка Барановский — Хасан ДВЖД было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

Размыв стал следствием сильнейших ливней. Так, 7 августа, всего за сутки, на станции Уссурийск выпало 250 мм осадков — это более двух месячных норм. По утверждению специалистов дорожной геофизической станции, это максимальное значение за все время наблюдений. На реках Хасанского, Уссурийского и Надеждинского районов отмечается интенсивный подъем воды в реках.

На Хасанском направлении, помимо многочисленных размывов насыпи, произошел сход селевого грязе-каменного потока на протяжении 75 метров, смыто 2 пролета железобетонного моста.

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