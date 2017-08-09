Музей истории Хабаровска пополнился экспонатами Амурского казачьего войска

Источник: Восток Медиа

В музее истории Хабаровска торжественно открылась выставка, посвящённая Амурскому казачеству. Открыть экспозицию удалось благодаря почётному атаману сообщества Владимиру Крюкову, который подарил учреждению предметы быта, оружие и множество других интересных экспонатов, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Меценат известен также и как дальневосточный писатель. Он подарил музею около 650 экспонатов, которые собирал около десяти лет. На торжественной церемонии казак преподнёс директору учреждения ещё несколько раритетов — старинные купюры и оригинальные погоны казаков времён адмирала Невельского.

«Лет двадцать назад была задумка создать музей казачества, но к сожалению, не получилось. Нам не дали разрешение и мы начали помогать другим музеям. Я принял решение, думаю, оно единственно правильное — экспонаты должны принадлежать городу», — объяснил Владимир Крюков.

Среди экспонатов, которые можно увидеть на выставке, есть облачение священника, домашняя утварь, жернова, колыбель, вещи, принадлежавшие малым коренным народностям Дальнего Востока, китайская керамика, фарфор оружие, бинокль, весы и прочие предметы быта.

Посмотреть на экспозицию, пообщаться с членами Амурского казачества собрались не только хабаровчане. Нашлись среди посетителей музея и те, кто по этому случаю специально приехал в краевую столицу.

«Я из Комсомольска-на-Амуре приехала, представляю уссурийское казачье войско, я хорунжий. С большим удовольствием приехала именно на эту выставку. Больше всего впечатлили старинное оружие, оно хорошо сохранилось, и исторические вещи, связанные с Белой гвардией. Думаю, что не каждый музей может таким похвастаться», — отметила комсомольчанка Лариса Клещенко.