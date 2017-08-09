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03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дожди в Приморье прекратятся в течение суток — синоптики

Во Владивостоке, по прогнозам синоптиков, до конца недели осадки не ожидаются, температура будет в пределах +22…+26°С.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.

Фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморского края. Однако атмосферное давление над краем будет расти, и дожди пойдут на убыль. В отдельных районах сохранятся кратковременные дожди, но их интенсивность уменьшится. Осадки в крае, по прогнозам синоптиков, прекратятся в течение суток. Ночной фон температуры останется на прежнем уровне, а день станет теплее на 2 — 4 градуса. Во Владивостоке до конца недели осадки не ожидаются, температура будет в пределах +22…+26°С, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов — Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Более 150 человек, в том числе 21 ребенок и беременная женщина, спасено и 343 человека эвакуировано сотрудниками Приморской поисково-спасательной службы в пострадавших районах края за минувшие сутки. Всего в зону стихии попало 34 населенных пункта, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

В настоящий момент развернуто 11 пунктов временного размещения (ПВР), вместимостью 886 человек, в которых сейчас размещены 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.

Губернатор Владимир Миклушевский во время рабочей поездки в пострадавшие от ЧС муниципалитеты Приморья во вторник, 8 августа, поручил в максимально короткие сроки помочь людям с оформлением необходимых для получения компенсаций документов. Выплаты будут произведены из средств резервного фонда администрации Приморского края.

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