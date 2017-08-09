Дожди в Приморье прекратятся в течение суток — синоптики
Во Владивостоке, по прогнозам синоптиков, до конца недели осадки не ожидаются, температура будет в пределах +22…+26°С.
Во Владивостоке, по прогнозам синоптиков, до конца недели осадки не ожидаются, температура будет в пределах +22…+26°С.
Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.
Фронтальные разделы
Напомним, в Приморском крае
Более 150 человек, в том числе 21 ребенок и беременная женщина, спасено и 343 человека эвакуировано сотрудниками Приморской
В настоящий момент развернуто 11 пунктов временного размещения (ПВР), вместимостью 886 человек, в которых сейчас размещены 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.
Губернатор Владимир Миклушевский во время рабочей поездки в пострадавшие от ЧС муниципалитеты Приморья во вторник, 8 августа, поручил в максимально короткие сроки помочь людям с оформлением необходимых для получения компенсаций документов. Выплаты будут произведены из средств резервного фонда администрации Приморского края.