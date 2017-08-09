Приморские ученые вступили в схватку со стафилококком

Полученный методом электрополимеризации материал оказывает биоцидное действие на бактерии, выделенные из вод Японского моря и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Разработка может найти широкое применение в медицине.

Как сообщила профессор кафедры физической и аналитической химии ШЕН ДВФУ, заведующая лабораторией электрохимических процессов ИХ ДВО РАН Лидия Колзунова, антисептические свойства материалу придает формальдегид — как сорбированный в порах полимерной матрицы в процессе синтеза, так и образующийся в результате гидролиза. ПМАА пленки имеют пористую структуру, набухают, но не растворяются в воде, растворах кислот и органических растворителях.

Сочетание этих качеств, по словам ученых, открывает большие перспективы практического использования материалов в медицине, мембранных технологиях, при нанесении функциональных покрытий на электропроводящие поверхности. Важной характеристикой ПМАА является его способность к биодеградации — это позволяет решить актуальную проблему утилизации полимерных отходов — информирует ДВФУ.

«Полученные результаты имеют существенное практическое значение, — сообщает Лидия Колзунова, — Полимеры — это благоприятная среда для развития бактерий и образования биопленок, поэтому важно придавать им антибактериальные свойства. Биоцидное действие на микроорганизмы ПМАА может найти применение в медицине, например, при разработке антисептических материалов и имплантатов, а также для защиты оборудования от биокоррозии и частичной стерилизации органических растворов при баромембранной фильтрации».