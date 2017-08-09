Поиски пропавшей в Хабаровском крае 43-летней женщины прекращены

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 августа, AmurMedia.

Женщину, потерявшуюся в Хабаровске в первый день августа, нашли. Анжелика Кирчун жива и вернулась к родным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальную группу ХРОО ПСО «Восток».

Сообщение о том, что пропавшая 1 августа Анжелика Кирчун найдена и жива, появилось в официальной группе ХРОО ПСО «Восток».

Напомним, пропавшую 43-летнюю женщину разыскивали родные, сотрудники полиции и добровольцы в Хабаровске. Анжелика Сергеевна Кирчун вышла из дома на улице Серышева в Хабаровске, и до некоторого времени ее местонахождение было неизвестно.