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04:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Латвии запретят сдавать школьные экзамены на русском языке

Централизованные экзамены в школах национальных меньшинств Латвии с будущего учебного года будут сдавать только на латышском языке, сообщает ТАСС. Школьники больше не смогут сами выбирать язык сдачи экзаменов.

Источник: Reuters

Это предусматривают одобренные во вторник на заседании правительства республики изменения к порядку сдачи экзаменов, подготовленные министерством образования и науки.

Сейчас все экзаменационные материалы в Латвии готовятся только на государственном языке, но у выпускников 9-х и 12-х классов школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи — латышский или русский.

С 1 сентября 2004 года в республике была реализована реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения.

Ранее американский исследовательский центр RAND Corporation рекомендовал властям стран Балтии усилить взаимодействие с русскоязычными гражданами, гарантировав им соблюдение всех политических и гражданских прав, а также наладить более эффективное распространение информации на русском языке.

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