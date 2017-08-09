В Латвии запретят сдавать школьные экзамены на русском языке

Это предусматривают одобренные во вторник на заседании правительства республики изменения к порядку сдачи экзаменов, подготовленные министерством образования и науки.
Сейчас все экзаменационные материалы в Латвии готовятся только на государственном языке, но у выпускников 9-х и 12-х классов школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи — латышский или русский.
С 1 сентября 2004 года в республике была реализована реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения.
Ранее американский исследовательский центр RAND Corporation рекомендовал властям стран Балтии усилить взаимодействие с русскоязычными гражданами, гарантировав им соблюдение всех политических и гражданских прав, а также наладить более эффективное распространение информации на русском языке.