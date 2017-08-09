В Латвии запретят сдавать школьные экзамены на русском языке

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Это предусматривают одобренные во вторник на заседании правительства республики изменения к порядку сдачи экзаменов, подготовленные министерством образования и науки.

Сейчас все экзаменационные материалы в Латвии готовятся только на государственном языке, но у выпускников 9-х и 12-х классов школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи — латышский или русский.

С 1 сентября 2004 года в республике была реализована реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения.