В Хабаровском крае открыли движение на размытом участке федеральной трассы

Источник: Восток Медиа

В районе имени Лазо открыли движение по размытому участку федеральной трассы Хабаровск — Владивосток. Пока в районе села Зоевка организовано движение по одной полосе, но в ближайшее время дорогу расширят.

Рабочим удалось отсыпать размытый участок. Открыть движение они планировали к 20:00. Однако сделали это на два часа позже — добавляли гравий, чтобы по насыпи смогли проехать легковые автомобили.

«Вода пока не поднимается, поэтому успели доделать объездную дорогу. Рабочие трудились до позднего вечера и дежурили на месте ночью. Пока сделали однополосную дорогу, организовали по ней реверсивное движение. Рабочие немного отдохнут, соберут силы и начнут расширять проезд», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника ФКУ «Дальуправтодор» Вячеслав Кочемасов.