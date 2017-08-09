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03:53 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае открыли движение на размытом участке федеральной трассы

Пока для машин в районе Зоевки сделали одну полосу.

Источник: Восток Медиа

В районе имени Лазо открыли движение по размытому участку федеральной трассы Хабаровск — Владивосток. Пока в районе села Зоевка организовано движение по одной полосе, но в ближайшее время дорогу расширят.

Рабочим удалось отсыпать размытый участок. Открыть движение они планировали к 20:00. Однако сделали это на два часа позже — добавляли гравий, чтобы по насыпи смогли проехать легковые автомобили.

«Вода пока не поднимается, поэтому успели доделать объездную дорогу. Рабочие трудились до позднего вечера и дежурили на месте ночью. Пока сделали однополосную дорогу, организовали по ней реверсивное движение. Рабочие немного отдохнут, соберут силы и начнут расширять проезд», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника ФКУ «Дальуправтодор» Вячеслав Кочемасов.

Агентство писало, что в понедельник, 7 августа, ливни размыли объездной участок на 48 километре федеральной автотрассы «Уссури». Госавтоинспекция края временно ограничила движение и пустила транспорт в объезд. На участке работали 15 самосвалов, бульдозер и экскаватор. Больше всего дорожники опасались, что в реке вновь поднимется вода и вновь размоет трассу. За ситуацией на месте следили главный инженер предприятия, начальник отдела мостов и подрядчики. Ремонт самого моста через речку Зоевка продолжится в ближайшее время.

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