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04:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Коммерсантку из Хабаровска осудили на 4 года по делу «Горсвета»

Женщине отсрочили исполнение приговора из-за несовершеннолетнего ребёнка.

Источник: AP 2017

В Хабаровске вынесен первый приговор по делу о даче взятки руководителю МУП «Горсвет» краевой столицы. Суд признал генерального директора ООО «Дальневосточный кабельный альянс» виновной в этом преступлении и приговорил её к 4 годам колонии общего режима, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевой прокуратуре.

 — В ходе следствия женщина признала вину, — отметила помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — Исполнение приговора отсрочено до того момента, когда ребенку предпринимательницы исполнится 14 лет. Напомним, руководитель муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Горсвет» Евгений Здоров был задержан 8 июня 2017 года в рабочем кабинете при получении взятки в размере 500 тыс рублей. Вскоре в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело, следователи выяснили, что он на протяжении ряда лет регулярно знакомил генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» с предложениями организаций-конкурентов, таким образом обеспечивая её сведениями, помогавшими выиграть конкурсы на поставку электротехнической продукции.

Расследование уголовных дел в отношении Здорова по факту получения взятки и воспрепятствованию законной коммерческой деятельности продолжается.

Комментарии
1
владимир вноровский
павешать одного чтоб другим не повадно было
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