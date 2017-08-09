Коммерсантку из Хабаровска осудили на 4 года по делу «Горсвета»

В Хабаровске вынесен первый приговор по делу о даче взятки руководителю МУП «Горсвет» краевой столицы. Суд признал генерального директора ООО «Дальневосточный кабельный альянс» виновной в этом преступлении и приговорил её к 4 годам колонии общего режима, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевой прокуратуре.

— В ходе следствия женщина признала вину, — отметила помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — Исполнение приговора отсрочено до того момента, когда ребенку предпринимательницы исполнится 14 лет. Напомним, руководитель муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Горсвет» Евгений Здоров был задержан 8 июня 2017 года в рабочем кабинете при получении взятки в размере 500 тыс рублей. Вскоре в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело, следователи выяснили, что он на протяжении ряда лет регулярно знакомил генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» с предложениями организаций-конкурентов, таким образом обеспечивая её сведениями, помогавшими выиграть конкурсы на поставку электротехнической продукции.



Расследование уголовных дел в отношении Здорова по факту получения взятки и воспрепятствованию законной коммерческой деятельности продолжается.