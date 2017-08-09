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04:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Спасти Плишкинский лес под Иркутском от вырубки пытаются экологи и местные жители

Спасти Плишкинской лес в Иркутском районе от вырубки пытаются жители ближайших территорий и члены Иркутского областного совета Всероссийского общества охраны природы.

Как рассказала председатель совета Вера Шленова, вырубка планируется на площади более 46 га, чтобы расчистить территорию под дачное строительство. Об этом 9 августа 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

По ее словам, в иркутский совет обратилась инициативная группа граждан, которые неоднократно обращались в органы государственной власти и контролирующие организации по поводу планируемой вырубки Плишкинского леса, однако они не добились внимательного рассмотрения своих обращений. Экологическая организация отправила обращение губернатору Сергею Левченко, председателю Законодательного собрания Сергею Брилке, мэру Иркутского района Леониду Фролову и председателю комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву. «В ближайшее время мы рассчитываем получить ответы на наше обращение», — пояснила Вера Шленова.

«Это место расположено на границе Иркутска и Иркутского района. Лес там очень хороший и чистый. Неразумно его вырубать. У нас в районе есть много других более ровных площадок, которые бы не задевали интересы такого большого количества людей», — отметила Вера Шленова.

На высокой сопке вдоль рек Ушаковка и Солянка, которую готовят к вырубке, растет преимущественно хвойный лес, с богатым разнообразием флоры и фауны, природными источниками воды, которыми в любое время года пользуются местные жители и садоводы. «Эти источники не замерзают круглый год. Вырубка леса может негативно повлиять на них. Их когда-то изучали, и выяснилось, что их нужно отнести к рекреационным охранным территориям», — пояснила Вера Шленова. Она отметила, что Иркутск и Иркутский район относится к территориям с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, поэтому вырубка леса может усугубить это.

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