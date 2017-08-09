Спасти Плишкинский лес под Иркутском от вырубки пытаются экологи и местные жители

Как рассказала председатель совета Вера Шленова, вырубка планируется на площади более 46 га, чтобы расчистить территорию под дачное строительство. Об этом 9 августа 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

По ее словам, в иркутский совет обратилась инициативная группа граждан, которые неоднократно обращались в органы государственной власти и контролирующие организации по поводу планируемой вырубки Плишкинского леса, однако они не добились внимательного рассмотрения своих обращений. Экологическая организация отправила обращение губернатору Сергею Левченко, председателю Законодательного собрания Сергею Брилке, мэру Иркутского района Леониду Фролову и председателю комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву. «В ближайшее время мы рассчитываем получить ответы на наше обращение», — пояснила Вера Шленова.

«Это место расположено на границе Иркутска и Иркутского района. Лес там очень хороший и чистый. Неразумно его вырубать. У нас в районе есть много других более ровных площадок, которые бы не задевали интересы такого большого количества людей», — отметила Вера Шленова.