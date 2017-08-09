18 красноярских перекрестков оснастят новыми камерами фиксации нарушений ПДД

Источник: AP 2017

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю подписало госконтракт на оказание услуг по установке стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Установка всех камер и запуск системы запланированы на ноябрь. Но в тестовом режиме работа начнется по мере установки камер.

«Подрядная организация будет предоставлять информацию о нарушениях правил дорожного движения с 25 рубежей контроля, расположенных в Красноярске. Новые приборы фиксации будут работать в 65 направлениях, и появятся они на 18 перекрестках и семи линейных объектах», — рассказали в «КрУДоре».

Однако точные адреса, где появятся новые камеры, пока не разглашаются.