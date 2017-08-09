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04:50 (мск), источник: Newslab.ru

18 красноярских перекрестков оснастят новыми камерами фиксации нарушений ПДД

Установка всех камер и запуск системы запланированы на осень этого года.

Источник: AP 2017

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю подписало госконтракт на оказание услуг по установке стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Установка всех камер и запуск системы запланированы на ноябрь. Но в тестовом режиме работа начнется по мере установки камер.

«Подрядная организация будет предоставлять информацию о нарушениях правил дорожного движения с 25 рубежей контроля, расположенных в Красноярске. Новые приборы фиксации будут работать в 65 направлениях, и появятся они на 18 перекрестках и семи линейных объектах», — рассказали в «КрУДоре».

Однако точные адреса, где появятся новые камеры, пока не разглашаются.

Камеры будут фиксировать следующие нарушения: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией или запрещающем сигнале светофора, выезд на полосу встречного движения. Также будет фиксироваться движение прямо, поворот налево, движение транспортных средств по выделенной полосе для автобусов.

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