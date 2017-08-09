В Иркутской области появится программа развития детских лагерей
Программа развития детских лагерей в Иркутской области должна быть готова к середине сентября.
Программа развития детских лагерей в Иркутской области должна быть готова к середине сентября.
Об этом 8 августа 2017 года заявил губернатор Сергей Левченко во время посещения детского оздоровительного лагеря «Мандархан», где сейчас отдыхают семьи, воспитывающие
«В Иркутской области много детских лагерей. Каждый год в них отдыхает свыше 260 тысяч ребят. В этом году уже отдохнуло 194 тысячи. Но лагерь “Мандархан” особый. Дети, которые здесь отдыхают, да и родители тоже требуют особенного внимания, подхода, участия. Я посмотрел, чем вы занимаетесь, оценил атмосферу, которую создают здесь воспитатели. Думаю, этот лагерь необходимо поддерживать», — сказал глава региона.
В этой смене отдыхает 36 детей, плюс сопровождающие их родители. Всего же за лето лагерь принимает около 220 ребят.
Губернатор ознакомился с работой нового
«Я поставлю перед правительством задачу, чтобы за месяц была написана программа развития детских лагерей. Финансирование этих расходов обязательно включим на следующий год, чтобы не потерять летний период. Регион настроен строить новые детские лагеря. К примеру, довольно хорошим местом для размещения лагеря могло бы стать Братское водохранилище», — сказал Сергей Левченко.