В Иркутской области появится программа развития детских лагерей

Об этом 8 августа 2017 года заявил губернатор Сергей Левченко во время посещения детского оздоровительного лагеря «Мандархан», где сейчас отдыхают семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

«В Иркутской области много детских лагерей. Каждый год в них отдыхает свыше 260 тысяч ребят. В этом году уже отдохнуло 194 тысячи. Но лагерь “Мандархан” особый. Дети, которые здесь отдыхают, да и родители тоже требуют особенного внимания, подхода, участия. Я посмотрел, чем вы занимаетесь, оценил атмосферу, которую создают здесь воспитатели. Думаю, этот лагерь необходимо поддерживать», — сказал глава региона.

В этой смене отдыхает 36 детей, плюс сопровождающие их родители. Всего же за лето лагерь принимает около 220 ребят.

Губернатор ознакомился с работой нового культурно-досугового центра, который был построен в 2014 году своими силами. В 2016 году появился домик для охраны лагеря. В текущем году достраивается дополнительный корпус на 22 человека. Жилых корпусов лагерю остро не хватает. После строительства новых корпусов лагерь сможет принять дополнительно около ста детей. Тем не менее, полностью застраивать территорию руководство лагеря не планирует. Детям нужна свобода перемещения. Здесь есть футбольное поле и детский городок, адаптированный для детей с ограничениями по здоровью.