К осени на совгаванском гектаре будут принимать туристов на постоянной основе
Предприниматель из Хабаровского края предлагает бюджетный вариант семейного отдыха.
Предприниматель из Хабаровского края предлагает бюджетный вариант семейного отдыха.
Первую группу отдыхающих приняла будущая база отдыха Максима Пастухова из Советской Гавани, который на своем дальневосточном гектаре хочет построить кэмпинговый городок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Максим Пастухов выбрал землю в живописном месте на берегу Татарского пролива с видом на мыс Марии. Море, лес с молодым березняком — несомненные преимущества для тех, кто ищет возможность хотя бы на несколько дней уединиться от городской суеты.
— Нашим гостям здесь очень понравилось, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» Максим Пастухов. — Мы уже поставили несколько палаток, где можно остановиться, провели свет. На базе есть вода. Сейчас начали строительство домика, чтобы можно было принимать любителей и зимнего отдыха, в частности, морской рыбалки. Ничего капитального возводить здесь нельзя, база находится в водоохранной зоне. В планах у Пастухова — дальнейшее благоустройство территории, чтобы люди могли посидеть у костра, сварить уху, послушать шум морского прибоя. — Мы предлагаем очень бюджетный вариант отдыха для людей среднего достатка — 1,5 тыс рублей в сутки за палатку, — отметил Максим Пастухов. — К осени, когда палаток станет больше, намерены принимать туристов на постоянной основе. Но тут возникает проблема, о которой сообщало наше агентство. К участку нет автодороги. Добраться до него можно либо морем, либо через железнодорожную ветку, где нет официального переезда. Понятно, что это плохой вариант, потому что безопасность людей — главное для Максима Пастухова, который сам железнодорожник,
Построить переход, можно, но после всех официальных согласований делать это ему придется за свой счет. Таким образом, удобная логистика — дело весьма отдаленного будущего.
Справка В Хабаровском крае под дальневосточный гектар выделено более 6 тыс участков. Всего с начала действия проекта поступило 15143 заявки. Наибольший интерес у жителей страны вызывают земли Хабаровского и имени Лазо районов. В основном люди берут гектар на строительство жилья, сельское хозяйство, пчеловодство и ведение бизнеса.