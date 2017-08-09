К осени на совгаванском гектаре будут принимать туристов на постоянной основе

— Нашим гостям здесь очень понравилось, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» Максим Пастухов. — Мы уже поставили несколько палаток, где можно остановиться, провели свет. На базе есть вода. Сейчас начали строительство домика, чтобы можно было принимать любителей и зимнего отдыха, в частности, морской рыбалки. Ничего капитального возводить здесь нельзя, база находится в водоохранной зоне. В планах у Пастухова — дальнейшее благоустройство территории, чтобы люди могли посидеть у костра, сварить уху, послушать шум морского прибоя. — Мы предлагаем очень бюджетный вариант отдыха для людей среднего достатка — 1,5 тыс рублей в сутки за палатку, — отметил Максим Пастухов. — К осени, когда палаток станет больше, намерены принимать туристов на постоянной основе. Но тут возникает проблема, о которой сообщало наше агентство. К участку нет автодороги. Добраться до него можно либо морем, либо через железнодорожную ветку, где нет официального переезда. Понятно, что это плохой вариант, потому что безопасность людей — главное для Максима Пастухова, который сам железнодорожник, машинист-инструктор.



Построить переход, можно, но после всех официальных согласований делать это ему придется за свой счет. Таким образом, удобная логистика — дело весьма отдаленного будущего.

Справка В Хабаровском крае под дальневосточный гектар выделено более 6 тыс участков. Всего с начала действия проекта поступило 15143 заявки. Наибольший интерес у жителей страны вызывают земли Хабаровского и имени Лазо районов. В основном люди берут гектар на строительство жилья, сельское хозяйство, пчеловодство и ведение бизнеса.