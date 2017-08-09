Красноярцы игнорируют новую схему движения по улице Пролетарская

Красноярец Виктор и сам не понял, как оказался на встречной полосе. То, что улица теперь односторонняя, он не заметил. Так называемый «кирпич» — знак, запрещающий проезд, — здесь установили 3 августа. Теперь улица Пролетарская от недостроенного дома до перекрёстка с Боткина предназначена только для проезда в сторону Николаевского кладбища. Водители возмущаются частыми изменениями.



— Тут было сначала реверсивное движение, потом перекрыто полностью, потом сделали одностороннее, потом снова реверсивное, потом это стала главная дорога. Потом главная с поворота. Я тут каждый день езжу и чуть ли не раз в неделю меняют знаки.



— Если здесь нет проезда, зачем здесь следующий знак висит?



Вводит водителей в заблуждение знак «Объезд препятствия слева». Улица уже стала односторонней и он здесь явно лишний. Его забыл убрать департамент горхозяйства.



Даже присутствие патрульной машины и регулировщика не отучило красноярцев от накатанного маршрута. Только за полчаса здесь остановили шесть нарушителей. Улицу сделали односторонней из-за многоэтажки. Новостройка сузила дорогу — там теперь сложно разъехаться двум авто.



«Если будут поступать жалобы от автомобилистов, что данная схема дорожного движения нерациональна, вопрос будет решаться в департаменте горхозяйства с участием ГИБДД», — пояснила инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева.



А пока невнимательным водителям грозит суровая кара — штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на полгода.





Роман РЫКОВ



