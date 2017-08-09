Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Додон ответил на планы США построить объекты на базе в Молдавии
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
11Мрамор Микеланджело
05:08 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы игнорируют новую схему движения по улице Пролетарская

На встречку судьбе. Красноярские водители массово нарушают правила дорожного движения. Почему они едут под запрещающие знаки?

Источник: Вести - Красноярск

Красноярец Виктор и сам не понял, как оказался на встречной полосе. То, что улица теперь односторонняя, он не заметил. Так называемый «кирпич» — знак, запрещающий проезд, — здесь установили 3 августа. Теперь улица Пролетарская от недостроенного дома до перекрёстка с Боткина предназначена только для проезда в сторону Николаевского кладбища. Водители возмущаются частыми изменениями.

— Тут было сначала реверсивное движение, потом перекрыто полностью, потом сделали одностороннее, потом снова реверсивное, потом это стала главная дорога. Потом главная с поворота. Я тут каждый день езжу и чуть ли не раз в неделю меняют знаки.

— Если здесь нет проезда, зачем здесь следующий знак висит?

Вводит водителей в заблуждение знак «Объезд препятствия слева». Улица уже стала односторонней и он здесь явно лишний. Его забыл убрать департамент горхозяйства.

Даже присутствие патрульной машины и регулировщика не отучило красноярцев от накатанного маршрута. Только за полчаса здесь остановили шесть нарушителей. Улицу сделали односторонней из-за многоэтажки. Новостройка сузила дорогу — там теперь сложно разъехаться двум авто.

«Если будут поступать жалобы от автомобилистов, что данная схема дорожного движения нерациональна, вопрос будет решаться в департаменте горхозяйства с участием ГИБДД», — пояснила инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева.

А пока невнимательным водителям грозит суровая кара — штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на полгода.


Роман РЫКОВ

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь