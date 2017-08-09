Красноярцы игнорируют новую схему движения по улице Пролетарская
На встречку судьбе. Красноярские водители массово нарушают правила дорожного движения. Почему они едут под запрещающие знаки?
На встречку судьбе. Красноярские водители массово нарушают правила дорожного движения. Почему они едут под запрещающие знаки?
Красноярец Виктор и сам не понял, как оказался на встречной полосе. То, что улица теперь односторонняя, он не заметил. Так называемый «кирпич» — знак, запрещающий проезд, — здесь установили 3 августа. Теперь улица Пролетарская от недостроенного дома до перекрёстка с Боткина предназначена только для проезда в сторону Николаевского кладбища. Водители возмущаются частыми изменениями.
— Тут было сначала реверсивное движение, потом перекрыто полностью, потом сделали одностороннее, потом снова реверсивное, потом это стала главная дорога. Потом главная с поворота. Я тут каждый день езжу и чуть ли не раз в неделю меняют знаки.
— Если здесь нет проезда, зачем здесь следующий знак висит?
Вводит водителей в заблуждение знак «Объезд препятствия слева». Улица уже стала односторонней и он здесь явно лишний. Его забыл убрать департамент горхозяйства.
Даже присутствие патрульной машины и регулировщика не отучило красноярцев от накатанного маршрута. Только за полчаса здесь остановили шесть нарушителей. Улицу сделали односторонней
«Если будут поступать жалобы от автомобилистов, что данная схема дорожного движения нерациональна, вопрос будет решаться в департаменте горхозяйства с участием ГИБДД», — пояснила инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева.
А пока невнимательным водителям грозит суровая кара — штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на полгода.
Роман РЫКОВ