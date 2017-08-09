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05:35 (мск), источник: Восток Медиа

Летняя школа на Большом Уссурийском примет детей в 2018 году

Россия и Китай подписали соглашение о совместном развитии острова.

Источник: Восток Медиа

Пятистороннее соглашение о совместном развитии Большого Уссурийского острова заключили представители власти и туристической индустрии России и Китая. Первым ощутимым результатом этого договора станет создание летней школы, которая объединит детей из двух соседних стран уже в следующем году, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Сторонами, подписавшими соглашение, стали администрация китайской части Большого Уссурийского, крупная туристическая корпорация «Кан Хи», известная как China Comfort Travel, недавно созданная в Хабаровском крае Международная ассоциация туриндустрии стран АТР, а также один из российских туроператоров и директор будущей школы. Проект получит название «Остров дружбы».

«Летняя школа будет работать на территории острова и города Фуюань, в ней будут заниматься российские и китайские дети. Пока “начинка” языкова — изучение русского, китайского и английского. Пилотный вариант школы мы хотели запустить в этом году, но не получилось», — рассказала корреспонденту агентства председатель ассоциации Анастасия Степашко.

По её словам, российская сторона рассматривает соглашение как начало плодотворного диалога — от того, как будет реализован первый проект, целиком зависит дальнейшее сотрудничество двух стран по развитию общего для них острова.

«О каких-то крупных инвестициях речь пока не идёт: школа будет реализовываться в рамках уже существующей на острове инфраструктуры, закупки потребуются только на какие-то текущие нужды. Предстоит в большей степени интеллектуальный труд: российская сторона должна полностью разработать организационную структуру, сделать школу интересной», — добавила Анастасия Степашко.

По её словам, китайская компания «Кан Хи» решила уделить Большому Уссурийскому острову особое внимание, подписав с его администрацией ещё одно соглашение о туристическом управлении. Как один из крупнейших туроператоров, корпорация располагает несколькими сотнями офисов и за счёт этой сети планирует сделать китайскую часть острова популярной как среди жителей КНР, так и для гостей из других стран мира. «Российская сторона в этом договоре никоим образом не задействована», — уточнила собеседница агентства.

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