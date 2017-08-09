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05:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Директор хабаровского Горсвета просидит под домашним арестом еще месяц

Суд продлил Евгению Здорову срок действия меры пресечения.

Источник: AP 2017

Руководителю хабаровского МУП «Горсвет», который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, продлили домашний арест. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в Индустриальном районном суде.

«Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста. На судебном заседании фигурант и его защитник по поводу решения судьи никаких заявлений не делали. Таким образом, во время расследования подследственный будет находиться дома до 8 сентября», — сообщили в суде.

Директор Горсвета Евгений Здоров был задержан 8 июня этого года. Меру пресечения — домашний арест — ему избрали на следующий день.

Напомним, по версии следствия, Здоров получил взятку в 500 тысяч рублей за заключение муниципальных контрактов на поставку электротехнической и кабельной продукции по завышенной цене. Руководителя Горсвета обвиняют не только во взяточничестве и в превышении должностных полномочий, но и в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Гендиректору ООО «Дальневосточный кабельный альянс», которая, согласно материалам дела, дала Здорову взятку, суд уже вынес обвинительный приговор.

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