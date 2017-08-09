Директор хабаровского Горсвета просидит под домашним арестом еще месяц
Суд продлил Евгению Здорову срок действия меры пресечения.
Суд продлил Евгению Здорову срок действия меры пресечения.
Руководителю хабаровского МУП «Горсвет», который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, продлили домашний арест. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в Индустриальном районном суде.
«Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста. На судебном заседании фигурант и его защитник по поводу решения судьи никаких заявлений не делали. Таким образом, во время расследования подследственный будет находиться дома до 8 сентября», — сообщили в суде.
Директор Горсвета Евгений Здоров был задержан 8 июня этого года. Меру пресечения — домашний арест — ему избрали на следующий день.
Напомним, по версии следствия, Здоров получил взятку в 500 тысяч рублей за заключение муниципальных контрактов на поставку электротехнической и кабельной продукции по завышенной цене. Руководителя Горсвета обвиняют не только во взяточничестве и в превышении должностных полномочий, но и в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Гендиректору ООО «Дальневосточный кабельный альянс», которая, согласно материалам дела, дала Здорову взятку, суд уже вынес обвинительный приговор.