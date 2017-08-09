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05:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

На Дне минусинского помидора выступит Надежда Бабкина

Её фестиваль-марафон «Песни России» присоединиться к социально-культурному маршруту «Енисейский экспресс».

11 августа в Красноярске стартует социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс». В этом году к проекту присоединится Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором и художественным руководителем которого является народная артистка России Надежда Бабкина, сообщает правительство края.

Легенда отечественной сцены вместе со своим коллективом, в котором более ста участников, дадут концерты в десяти городах края. Первое выступление артистов состоится уже в пятницу в Красноярске в 17.30, на площади у БКЗ Красноярской краевой филармонии. Кроме коллектива Надежды Бабкиной, здесь выступят несколько коллективов со всей страны, в том числе Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» (Москва), Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» (Кемерово), фольклорный ансамбль «Айланыс» (Абакан), Государственный ансамбль казачьей песни «Криница» (Краснодар), мастер горлового пения из Якутии Альбина Дегтярёва и другие.

12 августа «Экспресс» отправиться в Енисейск, где пройдёт традиционная Августовская ярмарка, затем через Дивногорск, Железногорск, Канск, Иланский и Назарово, Шарыпово и Минусинск — там 19 августа будут отмечать День минусинского помидора, и закончится в Краснотуранске. В каждой точке на одной сцене с Надеждой Бабкиной выступят местные коллективы. Также в Красноярске, Енисейске и Минусинске Надежда Бабкина проведёт мастер-классы.

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