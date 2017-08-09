На острове Русском выберут нового президента
Голосование будет тайным, а инаугурация состоится 21 октября.
Голосование будет тайным, а инаугурация состоится 21 октября.
В Дальневосточном федеральном университете ещё до начала учебного года объявили старт кампании по выборам президента кампуса. Если нынешний глава
В ДВФУ через два месяца выберут новое «лицо кампуса», которое два года будет представлять интересы всех проживающих в гостиничных корпусах вуза на Русском. Как сообщила РИА «Восток-Медиа» руководитель
По словам директора департамента внеучебной работы ДВФУ Игоря Филиппова, новшеством стала также обязательная школа подготовки кандидатов. Несколько дней они будут учиться составлять предвыборную программу и проводить агитацию, после чего сдадут экзамен членам ЦИК кампуса и краевого избиркома.
До 20 сентября департамент внеучебной работы принимает по электронной почте dmp@dvfu.ru заявки от потенциальных кандидатов. На вопросы отвечает Екатерина Албегова:
О первых таких выборах РИА «Восток-Медиа» подробно писало в 2013 году: тогда 40,2% голосов избирателей получил Владимир Жемер. Через два года победил Алексей Обрядов, которого поддержали 37,26% избирателей. При этом явка была всего 20%.