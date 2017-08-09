На острове Русском выберут нового президента

В Дальневосточном федеральном университете ещё до начала учебного года объявили старт кампании по выборам президента кампуса. Если нынешний глава мини-государства на острове Русском не выдвинет вновь свою кандидатуру, то с 21 октября будет уже третий президент.

В ДВФУ через два месяца выберут новое «лицо кампуса», которое два года будет представлять интересы всех проживающих в гостиничных корпусах вуза на Русском. Как сообщила РИА «Восток-Медиа» руководитель пресс-службы университета Анна Леонтьева, эта избирательная кампания пройдёт с изменениями. Раньше достаточно было самого факта заселения в корпуса, теперь же в положении чётко прописано — студент должен проживать в кампусе не менее 8 месяцев. В остальном требования те же — «студент старше первого курса в возрасте от 18 до 25 лет, который обучается по очной форме и не имеет академических задолженностей, выговоров конфликтной комиссии».

По словам директора департамента внеучебной работы ДВФУ Игоря Филиппова, новшеством стала также обязательная школа подготовки кандидатов. Несколько дней они будут учиться составлять предвыборную программу и проводить агитацию, после чего сдадут экзамен членам ЦИК кампуса и краевого избиркома.

До 20 сентября департамент внеучебной работы принимает по электронной почте dmp@dvfu.ru заявки от потенциальных кандидатов. На вопросы отвечает Екатерина Албегова: 8 (423) 265−24−22 , albegova_ea@dvfu.ru. Сама процедура голосования состоится в октябре — какого числа, вуз объявит позже.