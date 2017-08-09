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06:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Горячую воду постепенно возвращают в дома жителей Владивостока

На поврежденных участках теплотрасс энергетики проводят ремонтные работы (ГРАФИК).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.

Ремонт теплотрасс после первого этапа гидравлических испытаний продолжается во Владивостоке. Напомним, что с 31 июля по 7 августа горячее водоснабжение отсутствовало у жителей Фрунзенского и частично Ленинского и Первореченского районов. Участки теплотрасс, выдержавшие проверку на прочность, уже включены, на поврежденных отрезках энергетики проводят ремонтные работы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Горячее водоснабжение у части жителей, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1, будет восстановлено:

— До 10 августа.

Авроровская: 4; Адмирала Фокина: 1; Алеутская: 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б; Амурская: 19, 19а; Западная: 27, 29; Мыс Чумака: 1а; Нерчинская: 2, 21, 21у, 23, 2у, 3, 4, 6, 8; Океанский: 34, 35; Октябрьская: 10, 14, 16, 18, 2, 20, 25б, 4/6, 6, 6а, 8; Острякова: 41 Партизанский: 10, 12а, 2а, 6, 8; Пограничная: 12/3, 15 В, 22, 22а, 26; Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30/34, 31, 32/2, 34, 43, 53а; Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 35а, 45а; Семеновская: 3; Уткинская: 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 3, 30, 32, 34, 5, 5а, 7, 9; Шевченко: 3.

— До 11 августа.

Авроровская: 17; Алеутская: 61, 61а, 65, 65а; Амурская: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Башидзе: 1; Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а; 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2 Комсомольская: 2, 3, 7, 9; Красного Знамени: 23, 3; Московская: 1; Океанский: 39, 41, 43, 46, 50, 54; Октябрьская: 25; Союзная: 17, 19, 20; Хабаровская: 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 2, 20, 20а, 22, 24, 24а, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8.

— До 14 августа.

Башидзе: 10, 12, 14, 14у, 16, 5, 6, 8; Комсомольская: 27а, 27 В, 29; Красного Знамени: 21, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51а; Московская: 11, 13, 15; Нерчинская: 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Океанский: 66, 68, 70, 70а, 70 В, 72а, 74а, 76, 76а; Острякова: 1, 3, 3а, 5а, 5 г, 7, 7а, 8, 9; Партизанский: 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 9.

— До 16 августа.

Адмирала Фокина: 1, 11, 11/3, 11/4, 3, 8б, 9; 11/3, 11/4, 3, 8б, 9; 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 29, 31; Алеутская: 10а, 12а, 16, 2, 24/15, 26/2, 26/3, 26/4, 4; 25/27; 38, 41, 44; Арсеньева: 6, 8; Батарейная: 6, 8/1; Береговая: 3, 6, 8; Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29; 31, 35, 36/38, 40; Верхнепортовая: 10, 12б, 2а, 4, 4а, 4б, 6а; 25, 40а, 40а, 70, 9, 9а; 30, 32, 38, 44, 64а, 66; Западная: 27; Захарова: 5; Казанская: 1, 5, 7; Корабельная Набережная: 7; Крыгина: 1, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34, 40, 42а, 6, 86в; Лейтенанта Шмидта: 29; Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66; Мордовцева: 3, 6; 8/лит: А; Морозова: 5, 7, 9; Морская 1-я: 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16 В, 4/6, 6/25, 8, 8а, 9; Нижнепортовая: 4; Океанский: 13, 17, 19, 19а; 7, 8; Перекопский: 3, 5, 7; Пограничная: 12/3; Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37 г, 38, 40, 46, 48; 11, 3а, 5 Рылеева: 8; Самарская: 10а; Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9; Светланская: 1, 10, 11, 16, 4, 6, 6б, 8, 9; 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39; Семеновская: 3, 15, 17/19, 23; 20, 25а, 32, 34; Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34; Станюковича: 10, 12, 14, 16; 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54 г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62; 48; Стрельникова: 12, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а; Тигровая: 16, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26; Трудовой: 1а, 13; Уборевича: 5а, 6, 8, 9а Фонтанная: 7, 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35 Чернышевского: 15 Шевченко: 3 Ялтинская: 18.

— До 28 августа.

Адмирала Фокина: 1; 27; Амурская: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33; Батарейная: 2; Западная: 13; Краснознаменный: 12, 5, 7, 9/11; Морская 1-я: 27; Набережная: 1, 10, 16, 20, 5 В, 9; Океанский: 10б, 12; 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 83, 83/0, 85, 85/1, 85/2, 87, 97, 99, 99а; Океанский: 16, 20; Острякова: 27, 44; Пограничная: 12/3; 12б; Садовая: 12, 22, 25, 27; Семеновская: 10, 10а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7 г, 8, 9, 9б, 9 В, 25; 3, 30 Станюковича: 3; Тигровая: 7, 9 Уборевича: 21; Фонтанная: 36/38, 42, 47, 47а, 61/1 Хабаровская: 15, 17, 21, 23, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а.

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый Управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока.

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