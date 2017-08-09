Президент России расцеловал хабаровского бойца

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В Сочи прошёл восьмой Международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Победу в весовой категории до 70 килограммов одержал спортсмен из Хабаровска Арман Царукян.

Соперником файтера, представляющего Дальневосточную федерацию современного панкратиона, изначально заявлялся ветеран UFC Джесси Ронсон, однако его заменили на бразильца Марсио Брено Родригеза Брага. Это не помешало хабаровчанину навязать свою манеру боя и выиграть его. Арман Царукян уже на третьей минуте первого раунда победил соперника удушающим приёмом.

«Арман молодец, вёл по ходу всего боя, не дал бразильцу ничего сделать, полностью контролировал поединок и уверенно его выиграл. В итоге подтвердил славу лучшего проспекта Дальнего Востока», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

После завершения соревнований Владимир Путин, который является гостем каждого турнира S-70, поздравил каждого бойца, а Армана Царукяна даже поцеловал — настолько президенту понравился поединок дальневосточника.

В этом году состязания посвятили историческим вызовам России: от Ледового побоища и монголо-татарского нашествия до Великой Отечественной войны и операции в Сирии. В рамках турнира прошли десять боёв. В них российским спортсменам противостояла сборная мира, в которую вошли представители Бразилии, Польши и Франции. Победа в очередной раз осталась за русскими бойцами, которые выиграли восемь поединков.