Программа Дня физкультурника-2017 в Новосибирске

Источник: VN.ru

В этом году праздник совпал с 90-летием знакового для области спортивного объекта — стадиона «Спартак». Поэтому центральной площадкой празднования Дня физкультурника станет именно он. Спортивные соревнования начнутся на стадионе с самого утра.

Жителей области приглашают «Открыть свою планету спорта» — именно под таким слоганом пройдет праздник. На «Спартаке» состоятся соревнования по мини-футболу, легкой атлетике, стритболу, прыжкам на батуте, кроссфиту и другим видам спорта. Кроме того, все желающие смогут сдать нормативы ГТО. В 12.00 на Аллее олимпийской славы появится еще один портрет олимпийского чемпиона — фехтовальщицы Юлии Гавриловой, которая завоевала золото на Олимпийских играх в Рио, а совсем недавно стала мамой. Юлия Гаврилова будет лично присутствовать на торжественном открытии.

Помимо «Спартака», фестиваль ГТО пройдет на стадионе «Сибсельмаш», а турнир по стритболу «Оранжевый мяч» состоится в этот день сразу в четырех городах региона.