Программа Дня физкультурника-2017 в Новосибирске
Массовый праздник спорта пройдет в Новосибирской области 12 августа. В регионе, как и по всей стране, готовятся отметить День физкультурника.
Массовый праздник спорта пройдет в Новосибирской области 12 августа. В регионе, как и по всей стране, готовятся отметить День физкультурника.
В этом году праздник совпал с 90-летием знакового для области спортивного объекта — стадиона «Спартак». Поэтому центральной площадкой празднования Дня физкультурника станет именно он. Спортивные соревнования начнутся на стадионе с самого утра.
Жителей области приглашают «Открыть свою планету спорта» — именно под таким слоганом пройдет праздник. На «Спартаке» состоятся соревнования по
— Этот праздник, несомненно, останется в памяти его участников, потому что спорт — всегда яркие эмоции, победы. Мы предполагаем участие всех жителей Новосибирска и Новосибирской области. И тот, кто поучаствует, зарядится положительной энергией как минимум до нового года, и с нетерпением будет ждать следующего праздника, — говорит руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.