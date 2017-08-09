Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Болезни, которыми вас заразит любимый котик
Польша сделала заявление из-за запрета доступа «Газпрома» к OPAL
Названа пятерка самых дешевых иномарок в России
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
"Это место давно занято": Наталья Штурм о разводе Абрамовича
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8«Скирда Патрика»
08:48 (мск), источник: VN.ru

Программа Дня физкультурника-2017 в Новосибирске

Массовый праздник спорта пройдет в Новосибирской области 12 августа. В регионе, как и по всей стране, готовятся отметить День физкультурника.

Источник: VN.ru

В этом году праздник совпал с 90-летием знакового для области спортивного объекта — стадиона «Спартак». Поэтому центральной площадкой празднования Дня физкультурника станет именно он. Спортивные соревнования начнутся на стадионе с самого утра.

Жителей области приглашают «Открыть свою планету спорта» — именно под таким слоганом пройдет праздник. На «Спартаке» состоятся соревнования по мини-футболу, легкой атлетике, стритболу, прыжкам на батуте, кроссфиту и другим видам спорта. Кроме того, все желающие смогут сдать нормативы ГТО. В 12.00 на Аллее олимпийской славы появится еще один портрет олимпийского чемпиона — фехтовальщицы Юлии Гавриловой, которая завоевала золото на Олимпийских играх в Рио, а совсем недавно стала мамой. Юлия Гаврилова будет лично присутствовать на торжественном открытии.

Помимо «Спартака», фестиваль ГТО пройдет на стадионе «Сибсельмаш», а турнир по стритболу «Оранжевый мяч» состоится в этот день сразу в четырех городах региона.

— Этот праздник, несомненно, останется в памяти его участников, потому что спорт — всегда яркие эмоции, победы. Мы предполагаем участие всех жителей Новосибирска и Новосибирской области. И тот, кто поучаствует, зарядится положительной энергией как минимум до нового года, и с нетерпением будет ждать следующего праздника, — говорит руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Большевистскую перекроют у метро «Речной вокзал» на одну ночь
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь