Сотрудник Би-би-си смотрел в прямом эфире кино с обнаженкой

По данным издания, мужчина в наушниках сидел в студии телеканала за компьютером позади ведущей новостного выпуска таким образом, что зрителям было видно его монитор. На записи выпуска новостей видно, как женщина раздевается и снимает бюстгальтер. Предположительно, это может быть любовной сценой из художественного фильма.