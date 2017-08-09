Сотрудник Би-би-си смотрел в прямом эфире кино с обнаженкой
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бурное обсуждение вызвал выбор фильма, который сделал сотрудник телеканала
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бурное обсуждение вызвал выбор фильма, который сделал сотрудник телеканала
По данным издания, мужчина в наушниках сидел в студии телеканала за компьютером позади ведущей новостного выпуска таким образом, что зрителям было видно его монитор. На записи выпуска новостей видно, как женщина раздевается и снимает бюстгальтер. Предположительно, это может быть любовной сценой из художественного фильма.
Как отмечает газета, этот выпуск в понедельник вечером смотрели около 3,8 миллиона телезрителей. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Телеканал заявил, что расследует инцидент.