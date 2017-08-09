Длиннохвостых сусликов посчитали в Прибайкальском национальном парке

Как 8 августа сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», по оценкам специалистов, популяция находится в стабильном состоянии.

Учет проводился на специальных площадках размером 50 на 50 метров. Они были заложены на острове Ольхон и на территории Еланцинского лесничества в различных типах биотопов: степных с разной крутизной уклонов, с преобладанием тех или иных видов растений, несколько площадок были заложены по системе Тажеранских соленых озер и в местах со значительными выходами на поверхность горных пород.

Научные сотрудники должны были отыскать все норки сусликов на выбранной площадке и засыпать их грунтом, а на следующий день подсчитать, сколько норок вновь открылось. Для того чтобы результаты учета были более точными, проводился также подсчет самих животных в пики их наибольшей активности — утром и вечером. Для окончательного определения численности сусликов научные сотрудники проведут специальный расчет с учетом всех данных, собранных в ходе наблюдений. Общая площадь учетов составила 52 500 кв. м, на этой территории были учтены 90 зверьков.

«На площадках отмечено разнообразное поведение сусликов: питание, игры, подача различных звуковых сигналов друг другу. Над одной из площадок в дни наблюдений появились хищные птицы — черные коршуны. В это время суслики оставили свои привычные дела и скрылись в норах, лишь изредка на поверхность выскакивали одиночные зверьки, чтобы убедится, что опасность миновала», — рассказывает научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Сергей Крюков.