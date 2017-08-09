Запись учеников в 10-е классы на новый учебный год продолжается в школах Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 августа, AmurMedia.

По данным управления образования администрации Хабаровска, сейчас в 97 профильных классов зачислено 2878 человек. Запись учащихся в 10-е классы на предстоящий учебный год во всех общеобразовательных учреждениях города началась 3 июля и проходит по настоящее время. В каждом общеобразовательном учреждении принято соответствующее положение, которое регламентирует зачисление в 10-е классы профильного обучения (социально-математический, оборонно-правовой, физико-математический и т. д. ) по результатам успеваемости и с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В городе также есть универсальные классы, куда могут поступить все желающие вне зависимости от результатов итоговой аттестации по профильным предметам. Отказать в приёме могут только при отсутствии свободных мест. В течение года в общеобразовательных учреждениях проводились мониторинги интересов учащихся. По результатам их проведения продолжить обучение в 10-х классах пожелали около двух тысяч детей. Для них было запланировано открыть 82 класса различного профиля, включая универсальный. В настоящий момент это число увеличено до 97 классов, куда зачислено 2878 человека. При необходимости будут открыты дополнительные классы.