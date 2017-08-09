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07:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Лотос расцвел в Атырауской области раньше срока из-за жары (ВИДЕО)

Ранним цветением лотоса в Курмангазинском районе уже любуются первые туристы, передает региональный портал «Мой Город».

Источник: Newtimes.kz

Сразу две плантации лотоса зацвели на территории Курмангазинского приписного охотничьего хозяйства на Туркинском ильмене. Первое поле в радиусе составляет 300 метров, второе — 500 метров. По словам специалистов, на территории Атырауской области лотос стал расти около 5 лет назад. Первым его цветение увидели жители Курмангазинского района.

«Лотос перебрался к нам с территории России, с Астраханского заповедника, поначалу его было очень мало, но за пять лет растение переместилось самопроизвольно в северо-восточном направлении на территорию Казахстана, и теперь радует глаз местного туриста. Сейчас лотос произрастает на двух небольших плантациях, но мы уверены, что с каждым годом он будет разрастаться», — рассказал директор Атырауского представительства Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар» Александр Ивасенко.

На территории Курмангазинского района из-за сильной жары лотос расцвел очень рано — в начале августа, сами специалисты ожидали, что это произойдет в 20 числах этого месяца. Период цветения растения — 10−15 дней. По словам специалистов, лотос для размножения выбирает территорию с максимально благоприятной экологией, раз уж растение выбрало нефтяной регион, вполне возможно, что в скором будущем атырауский лотос станет своеобразным туристическим брендом.

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