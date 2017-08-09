Лотос расцвел в Атырауской области раньше срока из-за жары (ВИДЕО)
Ранним цветением лотоса в Курмангазинском районе уже любуются первые туристы, передает региональный портал «Мой Город».
Ранним цветением лотоса в Курмангазинском районе уже любуются первые туристы, передает региональный портал «Мой Город».
Сразу две плантации лотоса зацвели на территории Курмангазинского приписного охотничьего хозяйства на Туркинском ильмене. Первое поле в радиусе составляет 300 метров, второе — 500 метров. По словам специалистов, на территории Атырауской области лотос стал расти около 5 лет назад. Первым его цветение увидели жители Курмангазинского района.
«Лотос перебрался к нам с территории России, с Астраханского заповедника, поначалу его было очень мало, но за пять лет растение переместилось самопроизвольно в
На территории Курмангазинского района