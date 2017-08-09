На Эльмаше заколотят подземный переход за девять миллионов рублей

На эти цели город выделил 9,49 млн рублей. Согласно документу о закупках, подрядчику предстоит до 30 октября произвести демонтаж электрооборудования и изолировать от попадания воды. Старый подземный переход на Эльмаше заменят три новых наземных пешеходных перехода. По одному из них горожане смогут попадать на трамвайную остановку.