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08:32 (мск), источник: ЕАН

На Эльмаше заколотят подземный переход за девять миллионов рублей

Мэрией Екатеринбурга ищет подрядчиков, готовых заколотить металлическими листами подземный переход на перекрестке улиц Старых Большевиков и Фронтовых Бригад.

На эти цели город выделил 9,49 млн рублей. Согласно документу о закупках, подрядчику предстоит до 30 октября произвести демонтаж электрооборудования и изолировать от попадания воды. Старый подземный переход на Эльмаше заменят три новых наземных пешеходных перехода. По одному из них горожане смогут попадать на трамвайную остановку.

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