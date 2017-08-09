Самолеты в Аян не летают третий день
Авиарейсы откладываются по причине плотной облачности и размокания взлётной полосы.
Авиарейсы откладываются по причине плотной облачности и размокания взлётной полосы.
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— Сегодня очередной рейс до Хабаровска и обратно выполняться не будет по причине размокания взлетной полосы и плотной облачности, — уточнил он. — Пассажиры скапливаются в аэропорту как в Аяне, так и в Хабаровске, потому что альтернативного сообщения нет и добраться к нам больше не на чем. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» коммерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Харин, 15 пассажиров рейса Хабаровск — Аян размещены в гостинице в Хабаровске, им также предоставляется бесплатное питание. — По мере открытия северного аэропорта наша компания намерена ввести дополнительные рейсы для вывоза задержавшихся пассажиров, — добавил Максим Харин. По словам главы
По прогнозам синоптиков, туман и дожди продержатся в Аяне до конца этой недели, однако на побережье погода меняется стремительно, и может улучшится в любое время.