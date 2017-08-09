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06:50 (мск), источник: Восток Медиа

Мэрия Хабаровска: каждый 15-й автолюбитель — должник

Владельцы транспортных средств задолжали городской администрации около двух миллионов рублей.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске автолюбители задолжали городской администрации порядка двух миллионов рублей, не оплатив транспортный налог. В мэрии заявили, что каждый 15-й владелец машины в городе — должник, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

В дальневосточной столице судебные приставы совместно с ГИБДД, представителями городской администрации и налоговым инспектором провели рейд, направленный на выявление должников по транспортному налогу.

«Рейды проходят регулярно по средам. Сегодня мы проверяли автовладельцев, которые не оплатили транспортный налог за 2015 год. Сроки вышли ещё 1 декабря 2016 года. Недоимка в бюджет города только по Железнодорожному району составляет около двух миллионов рублей. По всему Хабаровскому краю эта сумма в десять раз больше», — рассказал главный специалист экономического сектора комитета по управлению Железнодорожным районом администрации Хабаровска Михаил Сидоров.

Сотрудники ГИБДД останавливали автолюбителей наугад или за незначительные нарушения, например — непристёгнутый ремень безопасности. Реакция у автолюбителей на необходимость проверить документы разная: одни спокойно предоставляли правоохранителям необходимые документы, а другие на повышенных тонах, используя ненормативную лексику, уверяли, что не имеют каких-либо долгов.

«Некоторые даже пишут жалобы в прокуратуру, заявляют, что мы отвлекаем от работы, останавливаем в неположенных местах. Разные случаи бывают. За рейд удаётся поймать двух-трёх автолюбителей. Можно сказать, что каждый 15-й автолюбитель — должник», — отметил Михаил Сидоров.

Сегодня в ходе проведения рейда найти неплательщиков не удалось. Автоинспекторы остановили порядка 15 водителей, и лишь в одном случае у налогового инспектора возникли вопросы — по базе данных владелец иномарки проходил как должник. Но он предоставил квитанции на оплату налога, доказав тем самым свою законопослушность.

За прошлый год блюстители закона провели 35 таких рейдов, остановили около тысячи автолюбителей и выявили 63 неплательщика. Городская казна пополнилась на 450 тысяч рублей.

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