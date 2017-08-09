Улететь из Омска стало дороже на 17%

Авиабилеты из Омска подорожали на 17%. Об этом сообщает Омскстат.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что цены на билеты на самолёт поднялись на 17%. Такое явление характерно для летнего времени года и сезона отпусков, так как спрос на авиабилеты в это время заметно повышается.

При этом некоторые товары и услуги стали заметно дешевле. Падение цен на некоторые овощи составило 60%, что тоже традиционно для летнего времени года. Подешевела и молочная продукция и яйца — от 0,9 до 3,1% подешевели куриные яйца, пастеризованное молоко, сметана, творог, гречневая и манная крупы, варёные колбасы.