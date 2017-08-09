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09:06 (мск), источник: PROUFU.ru

После трагического пожара глава Башкирии заявил, что надо по-другому преподавать ОБЖ

Во время посещения главой РБ общеобразовательной школы в селе Языково Благоварского района Хамитов заявил, что ОБЖ необходимо преподавать по-новому.

Источник: Proufu.ru


По его словам, нужны новые форматы преподавания данной дисциплины, чтобы школьники учились беречь свою и чужие жизни.

«Мы должны закладывать детям уважение к опасности, чтобы они не просто боялись, а знали, что такое риск. Нам нужна результативность не только в детском возрасте, но и во взрослом. Мы же учим их, чтобы они потом во взрослой жизни себя вели осторожно. Надо приводить примеры, надо показывать, не бояться говорить, какие трагедии происходят», — заявил глава республики.

В ответ на это Министр образования РБ Гульназ Шафикова отметила: «Программа и стандарты по предмету основы безопасности жизнедеятельности будут пересматриваться».

Напомним, в минувший понедельник в селе Угузево Бирского района в пожаре погибла семья из 9 человек, 5 из которых — дети. Предполагаемой причиной пожара, в том числе самим Рустемом Хамитовым, было названо неосторожное обращение с огнем.

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