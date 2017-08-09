После трагического пожара глава Башкирии заявил, что надо по-другому преподавать ОБЖ

«Мы должны закладывать детям уважение к опасности, чтобы они не просто боялись, а знали, что такое риск. Нам нужна результативность не только в детском возрасте, но и во взрослом. Мы же учим их, чтобы они потом во взрослой жизни себя вели осторожно. Надо приводить примеры, надо показывать, не бояться говорить, какие трагедии происходят», — заявил глава республики.