После трагического пожара глава Башкирии заявил, что надо по-другому преподавать ОБЖ
Во время посещения главой РБ общеобразовательной школы в селе Языково Благоварского района Хамитов заявил, что ОБЖ необходимо преподавать
Во время посещения главой РБ общеобразовательной школы в селе Языково Благоварского района Хамитов заявил, что ОБЖ необходимо преподавать
По его словам, нужны новые форматы преподавания данной дисциплины, чтобы школьники учились беречь свою и чужие жизни.
«Мы должны закладывать детям уважение к опасности, чтобы они не просто боялись, а знали, что такое риск. Нам нужна результативность не только в детском возрасте, но и во взрослом. Мы же учим их, чтобы они потом во взрослой жизни себя вели осторожно. Надо приводить примеры, надо показывать, не бояться говорить, какие трагедии происходят», — заявил глава республики.
В ответ на это Министр образования РБ Гульназ Шафикова отметила: «Программа и стандарты по предмету основы безопасности жизнедеятельности будут пересматриваться».
Напомним, в минувший понедельник в селе Угузево Бирского района в пожаре погибла семья из 9 человек, 5 из которых — дети. Предполагаемой причиной пожара, в том числе самим Рустемом Хамитовым, было названо неосторожное обращение с огнем.