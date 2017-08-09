В Уфе на три дня закроют загруженный участок улицы Бессонова
Проехать здесь не получится уже сегодня.
Проехать здесь не получится уже сегодня.
Сегодня, 9 августа, дорожные службы приступили к работам на улице Бессонова в Уфе. Движение транспорта по участку от проспекта Октября до улицы Комсомольской полностью закрыто.
Как сообщает
Автомобили и другие транспортные средства не смогут проехать по улице Бессонова с 8 часов утра 9 августа до вечера 11 августа.
Мэрия Уфы обратилась через СМИ к горожанам с просьбой заранее выбирать маршрут объезда и извинилась за предоставленные неудобства. Попасть на улицу Комсомольскую можно по дублирующим улицам.