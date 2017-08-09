В Уфе на три дня закроют загруженный участок улицы Бессонова

Сегодня, 9 августа, дорожные службы приступили к работам на улице Бессонова в Уфе. Движение транспорта по участку от проспекта Октября до улицы Комсомольской полностью закрыто.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Представители администрации уточнили, что асфальт должен остыть до температуры ниже плавления битума. И именно поэтому дорожникам пришлось полностью перекрыть движение.

Автомобили и другие транспортные средства не смогут проехать по улице Бессонова с 8 часов утра 9 августа до вечера 11 августа.