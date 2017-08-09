Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Необычный бизнес приносит россиянке выручку 300 тыс. руб. в месяц
Названа пятерка самых дешевых иномарок в России
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
"Это место давно занято": Наталья Штурм о разводе Абрамовича
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8«Скирда Патрика»
09:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на три дня закроют загруженный участок улицы Бессонова

Проехать здесь не получится уже сегодня.

Сегодня, 9 августа, дорожные службы приступили к работам на улице Бессонова в Уфе. Движение транспорта по участку от проспекта Октября до улицы Комсомольской полностью закрыто.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Представители администрации уточнили, что асфальт должен остыть до температуры ниже плавления битума. И именно поэтому дорожникам пришлось полностью перекрыть движение.

Автомобили и другие транспортные средства не смогут проехать по улице Бессонова с 8 часов утра 9 августа до вечера 11 августа.

Мэрия Уфы обратилась через СМИ к горожанам с просьбой заранее выбирать маршрут объезда и извинилась за предоставленные неудобства. Попасть на улицу Комсомольскую можно по дублирующим улицам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь