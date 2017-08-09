Бригада поваров из Хабаровска приготовит на ВЭФ полторы тонны рыбы

«Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на набережной кампуса ДВФУ в этом году будет работать для посетителей почти неделю — с 5 по 10 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дизайн павильона Хабаровского края для III Восточного экономического форума разработан с учетом Года экологии, который проходит в России. Его площадь — 35 кв метров. В оформлении будут использованы только натуральные материалы и даже живая рыба. Для обеспечения всех необходимых условий в кампус ДВФУ на остров Русский специально завезут конвекционную печь, индукционные плиты и шарабаны.

Угощение для гостей форума и жителей Владивостока (а они смогут свободно посетить «Улицу Дальнего Востока» с 8 по 10 сентября) будет готовить команда лучших поваров из Хабаровска. В нее вошли шесть шеф-поваров и су-шефов, двое барменов, две официантки, администратор и технический работник, основной задачей которого станет поддержание безупречной чистоты в павильоне нашего региона.

Пока рецепты держат в секрете, известно лишь, что в их основе дальневосточная рыба и дикое мясо.

Известно, что уже подготовлено 200 кг эксклюзивного мороженого. Кроме того, планируется заранее налепить 400 кг пельменей с двумя видами начинки. Каждый участник Восточного экономического форума сможет попробовать дегустационный сет из трех блюд. А бармены уже разрабатывают фирменные напитки на основе таёжных дикоросов.

Кстати, кроме обязательной в таких случаях санитарной книжки, каждому, кто встанет у плиты на «Улице Дальнего Востока», придется сдать дополнительные анализы. За этим, как и за качеством продуктов, пристально следит Роспотребнадзор.