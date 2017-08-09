Бригада поваров из Хабаровска приготовит на ВЭФ полторы тонны рыбы
Звезды ресторанного бизнеса намерены блистать на «Улице Дальнего Востока».
Звезды ресторанного бизнеса намерены блистать на «Улице Дальнего Востока».
«Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на набережной кампуса ДВФУ в этом году будет работать для посетителей почти неделю — с 5 по 10 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дизайн павильона Хабаровского края для III Восточного экономического форума разработан с учетом Года экологии, который проходит в России. Его площадь — 35 кв метров. В оформлении будут использованы только натуральные материалы и даже живая рыба. Для обеспечения всех необходимых условий в кампус ДВФУ на остров Русский специально завезут конвекционную печь, индукционные плиты и шарабаны.
Угощение для гостей форума и жителей Владивостока (а они смогут свободно посетить «Улицу Дальнего Востока» с 8 по 10 сентября) будет готовить команда лучших поваров из Хабаровска. В нее вошли шесть
Пока рецепты держат в секрете, известно лишь, что в их основе дальневосточная рыба и дикое мясо.
Известно, что уже подготовлено 200 кг эксклюзивного мороженого. Кроме того, планируется заранее налепить 400 кг пельменей с двумя видами начинки. Каждый участник Восточного экономического форума сможет попробовать дегустационный сет из трех блюд. А бармены уже разрабатывают фирменные напитки на основе таёжных дикоросов.
Кстати, кроме обязательной в таких случаях санитарной книжки, каждому, кто встанет у плиты на «Улице Дальнего Востока», придется сдать дополнительные анализы. За этим, как и за качеством продуктов, пристально следит Роспотребнадзор.
Напомним, Восточный экономический форум в этом году пройдет