Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
07:06 (мск), источник: Nur.kz

Астанчанки: У нас замужние девушки предпочитают отдыхать в гей-клубах

Замужние жительницы столицы рассказали о своих тайных местах отдыха — всем ночным увеселительным заведениям они предпочитают гей-клубы, сообщает NUR.KZ.

Главный аргумент в таком выборе — «Мужья спокойны, а нам весело». О секретных заведениях для окольцованных корреспонденту NUR.KZ рассказала замужняя астанчанка Гульнара Шарип.

«Такие специфичные заведения — это рай для замужних. Раньше я вообще не знала, что в Астане такие есть — пока не завела нетрадиционного друга. Он открыл для меня другой мир ночной столицы — для тех, кто любит мальчиков», — делится девушка.

До замужества астанчанка любила отдохнуть в клубах, ресторанах и караоке, но с появлением кольца на пальце от этих удовольствий пришлось отказаться.

«Мы с мужем в клубе и познакомились — пока встречались, гуляли вместе в одной компании. А потом кто-то женился, кто-то детей завел, потом мы свадьбу сыграли — у мужа сразу изменились взгляды. Стал более ревнивым, менее расточительным — сначала мне это нравилось, а потом я заскучала», — говорит она.

Девушке не хватало общения, и она восстановила связи со многими бывшими одноклассниками и однокурсниками — оказалось, что один из друзей избрал нетрадиционный путь и «решил, что больше любит мальчиков».

«Он-то и пригласил меня погулять, так скажем, со своими — аргументировал это тем, что ко мне там точно никто не пристанет, и я смогу спокойно гулять в компании. У мужа челюсть отвисла от моей просьбы отпустить меня в гей-клуб, но я его убедила. Первый раз он звонил мне, переживал, а потом все стало прекрасно — после того, как я показала ему фотки наших посиделок. Я могу танцевать и веселиться как хочу, и никто не будет косо смотреть или подкатывать. В гей-клубе чувствуешь себя настолько защищенно и расслабленно, что я туда всех своих замужних подруг уже сводила — гуляем теперь вместе», — смеется девушка.

Астанчанка рассказала, что сам клуб не афиширует свою направленность, и попасть туда можно только по приглашению — тем не менее он находится почти в центре левого берега.

Главное правило — «Все, что вы увидели и узнали в этом заведении, должно остаться в его стенах». В обычной жизни посетители специфичного места стараются не выделяться, и скрывают свою ориентацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алматы произошло землетрясение
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Мусорные баки спрячут под землю
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь