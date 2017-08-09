Астанчанки: У нас замужние девушки предпочитают отдыхать в гей-клубах

Главный аргумент в таком выборе — «Мужья спокойны, а нам весело». О секретных заведениях для окольцованных корреспонденту NUR.KZ рассказала замужняя астанчанка Гульнара Шарип.

«Такие специфичные заведения — это рай для замужних. Раньше я вообще не знала, что в Астане такие есть — пока не завела нетрадиционного друга. Он открыл для меня другой мир ночной столицы — для тех, кто любит мальчиков», — делится девушка.

До замужества астанчанка любила отдохнуть в клубах, ресторанах и караоке, но с появлением кольца на пальце от этих удовольствий пришлось отказаться.

«Мы с мужем в клубе и познакомились — пока встречались, гуляли вместе в одной компании. А потом кто-то женился, кто-то детей завел, потом мы свадьбу сыграли — у мужа сразу изменились взгляды. Стал более ревнивым, менее расточительным — сначала мне это нравилось, а потом я заскучала», — говорит она.

Девушке не хватало общения, и она восстановила связи со многими бывшими одноклассниками и однокурсниками — оказалось, что один из друзей избрал нетрадиционный путь и «решил, что больше любит мальчиков».

«Он-то и пригласил меня погулять, так скажем, со своими — аргументировал это тем, что ко мне там точно никто не пристанет, и я смогу спокойно гулять в компании. У мужа челюсть отвисла от моей просьбы отпустить меня в гей-клуб, но я его убедила. Первый раз он звонил мне, переживал, а потом все стало прекрасно — после того, как я показала ему фотки наших посиделок. Я могу танцевать и веселиться как хочу, и никто не будет косо смотреть или подкатывать. В гей-клубе чувствуешь себя настолько защищенно и расслабленно, что я туда всех своих замужних подруг уже сводила — гуляем теперь вместе», — смеется девушка.

Астанчанка рассказала, что сам клуб не афиширует свою направленность, и попасть туда можно только по приглашению — тем не менее он находится почти в центре левого берега.