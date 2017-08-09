Астанчанки: У нас замужние девушки предпочитают отдыхать в гей-клубах
Замужние жительницы столицы рассказали о своих тайных местах отдыха — всем ночным увеселительным заведениям они предпочитают
Замужние жительницы столицы рассказали о своих тайных местах отдыха — всем ночным увеселительным заведениям они предпочитают
Главный аргумент в таком выборе — «Мужья спокойны, а нам весело». О секретных заведениях для окольцованных корреспонденту NUR.KZ рассказала замужняя астанчанка Гульнара Шарип.
«Такие специфичные заведения — это рай для замужних. Раньше я вообще не знала, что в Астане такие есть — пока не завела нетрадиционного друга. Он открыл для меня другой мир ночной столицы — для тех, кто любит мальчиков», — делится девушка.
До замужества астанчанка любила отдохнуть в клубах, ресторанах и караоке, но с появлением кольца на пальце от этих удовольствий пришлось отказаться.
«Мы с мужем в клубе и познакомились — пока встречались, гуляли вместе в одной компании. А потом
Девушке не хватало общения, и она восстановила связи со многими бывшими одноклассниками и однокурсниками — оказалось, что один из друзей избрал нетрадиционный путь и «решил, что больше любит мальчиков».
«Он-то и пригласил меня погулять, так скажем, со своими — аргументировал это тем, что ко мне там точно никто не пристанет, и я смогу спокойно гулять в компании. У мужа челюсть отвисла от моей просьбы отпустить меня в
Астанчанка рассказала, что сам клуб не афиширует свою направленность, и попасть туда можно только по приглашению — тем не менее он находится почти в центре левого берега.
Главное правило — «Все, что вы увидели и узнали в этом заведении, должно остаться в его стенах». В обычной жизни посетители специфичного места стараются не выделяться, и скрывают свою ориентацию.