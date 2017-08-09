Свечу с запахом Нью-Йорка сравнили со смердящей крысой и протухшей пиццей

Это стало поводом для многочисленных шуток пользователей Сети, сообщает Mashable.

«Запах города, который никогда не спит…», — говорилось в описании товара.

Издание отметило, что жители и гости Нью-Йорка знают, что улицы города пахнут довольно специфично: отовсюду доносятся ароматы еды, а в летнее время из метро исходит резкий запах.

В комментариях пользователи предположили, что свечи, вероятно, должны отдавать потом, смердящими крысами и протухшей пиццей.