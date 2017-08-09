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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Свечу с запахом Нью-Йорка сравнили со смердящей крысой и протухшей пиццей

Французская компания diptyque Paris, специализирующаяся на производстве ароматических свечей, опубликовала в Twitter рекламу нового продукта под названием «Нью-Йорк».

Это стало поводом для многочисленных шуток пользователей Сети, сообщает Mashable.

«Запах города, который никогда не спит…», — говорилось в описании товара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Издание отметило, что жители и гости Нью-Йорка знают, что улицы города пахнут довольно специфично: отовсюду доносятся ароматы еды, а в летнее время из метро исходит резкий запах.

В комментариях пользователи предположили, что свечи, вероятно, должны отдавать потом, смердящими крысами и протухшей пиццей.

Во время загрузки произошла ошибка.«Значит, запах — смесь мочи, пота и пиццы?»
Во время загрузки произошла ошибка.«Пахнет как туфля с сырым мясом, плывущая по ливневому стоку, которую я видела с утра по дороге на работу?»
Во время загрузки произошла ошибка.«Это же автобусные выхлопы, хот-доги (из маленьких тележек) и моча. Так что нет»
Во время загрузки произошла ошибка.«Пахнет, как крыса с пиццей?»

Mashable предположил, что потенциальные клиенты бренда — явно не жители Нью-Йорка. Журналисты посоветовали компании предложить американцам свечи с ароматом ванили, чтобы те немного отдохнули от привычных запахов города.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Смотри, как французы умеют лизать...
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