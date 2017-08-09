Свечу с запахом Нью-Йорка сравнили со смердящей крысой и протухшей пиццей
Французская компания diptyque Paris, специализирующаяся на производстве ароматических свечей, опубликовала в Twitter рекламу нового продукта под названием «Нью-Йорк».
Французская компания diptyque Paris, специализирующаяся на производстве ароматических свечей, опубликовала в Twitter рекламу нового продукта под названием «Нью-Йорк».
Это стало поводом для многочисленных шуток пользователей Сети, сообщает Mashable.
«Запах города, который никогда не спит…», — говорилось в описании товара.
Издание отметило, что жители и гости
В комментариях пользователи предположили, что свечи, вероятно, должны отдавать потом, смердящими крысами и протухшей пиццей.
Mashable предположил, что потенциальные клиенты бренда — явно не жители