Хабаровск освобождается от дождевой воды

Источник: РИА "Новости"

Подвалы многоквартирных жилых домов и социальных объектов дальневосточной столицы полностью освобождены от воды, скопившейся в результате ливней в начале недели. К утру среды спасатели и коммунальные службы почти закончили «откачивать» и частный сектор.

«От воды освободились 49 придомовых территорий в частном жилом секторе. Частично она сохраняется на огородах и дворах 12 частных подворий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в среду.

Отмечается, что в ликвидации последствий прохождения циклона в Хабаровске принимали участие 146 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России — 35 сотрудников и 12 машин.

В ведомстве назвали обстановку на территории Хабаровского края стабильной. Ситуация с прохождением циклона находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях, организовано межведомственное взаимодействие с различными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, едиными дежурно-диспетчерскими службами. Ведётся постоянное наблюдение за паводковой обстановкой в регионе.

После ливней, прошедших в понедельник, 7 августа, улицы города превратились в реки. «Поплыли» бульвары, магистрали в центре города и на периферии, по тротуарам хлынули потоки дождевой воды. Ливнёвки не справились с таким объёмом выпавших осадков, поэтому стоки потекли по дорогам. За два дня в городе выпало больше половины месячной нормы осадков.