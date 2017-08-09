Хабаровск освобождается от дождевой воды
Спасатели и коммунальные службы заканчивают откачивать воду из частного сектора.
Спасатели и коммунальные службы заканчивают откачивать воду из частного сектора.
Подвалы многоквартирных жилых домов и социальных объектов дальневосточной столицы полностью освобождены от воды, скопившейся в результате ливней в начале недели. К утру среды спасатели и коммунальные службы почти закончили «откачивать» и частный сектор.
«От воды освободились 49 придомовых территорий в частном жилом секторе. Частично она сохраняется на огородах и дворах 12 частных подворий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщили в
Отмечается, что в ликвидации последствий прохождения циклона в Хабаровске принимали участие 146 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России — 35 сотрудников и 12 машин.
В ведомстве назвали обстановку на территории Хабаровского края стабильной. Ситуация с прохождением циклона находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях, организовано межведомственное взаимодействие с различными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, едиными
После ливней, прошедших в понедельник, 7 августа, улицы города превратились в реки. «Поплыли» бульвары, магистрали в центре города и на периферии, по тротуарам хлынули потоки дождевой воды. Ливнёвки не справились с таким объёмом выпавших осадков, поэтому стоки потекли по дорогам. За два дня в городе выпало больше половины месячной нормы осадков.
Сильные дожди стали причиной отключения света в краевой столице, без света остались около 40 тысяч горожан. Ливни подтопили электроподстанцию «Эмальзавода». Ночью ремонтные бригады начали откачку воды, это позволило частично подать электричество. Утром без электроэнергии оставались 378 домов. Сейчас в городе подтоплено 62 придомовые территории частного сектора, 17 подвалов многоквартирных домов.