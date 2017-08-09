Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Названа самая большая опасность для человека
Женщине ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
06:57 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск освобождается от дождевой воды

Спасатели и коммунальные службы заканчивают откачивать воду из частного сектора.

Источник: РИА "Новости"

Подвалы многоквартирных жилых домов и социальных объектов дальневосточной столицы полностью освобождены от воды, скопившейся в результате ливней в начале недели. К утру среды спасатели и коммунальные службы почти закончили «откачивать» и частный сектор.

«От воды освободились 49 придомовых территорий в частном жилом секторе. Частично она сохраняется на огородах и дворах 12 частных подворий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в среду.

Отмечается, что в ликвидации последствий прохождения циклона в Хабаровске принимали участие 146 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России — 35 сотрудников и 12 машин.

В ведомстве назвали обстановку на территории Хабаровского края стабильной. Ситуация с прохождением циклона находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях, организовано межведомственное взаимодействие с различными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, едиными дежурно-диспетчерскими службами. Ведётся постоянное наблюдение за паводковой обстановкой в регионе.

После ливней, прошедших в понедельник, 7 августа, улицы города превратились в реки. «Поплыли» бульвары, магистрали в центре города и на периферии, по тротуарам хлынули потоки дождевой воды. Ливнёвки не справились с таким объёмом выпавших осадков, поэтому стоки потекли по дорогам. За два дня в городе выпало больше половины месячной нормы осадков.

Сильные дожди стали причиной отключения света в краевой столице, без света остались около 40 тысяч горожан. Ливни подтопили электроподстанцию «Эмальзавода». Ночью ремонтные бригады начали откачку воды, это позволило частично подать электричество. Утром без электроэнергии оставались 378 домов. Сейчас в городе подтоплено 62 придомовые территории частного сектора, 17 подвалов многоквартирных домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путину доложили, что происходит в Приморском крае
«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь