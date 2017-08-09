В Прикамье чиновники отказали вдове ветерана ВОВ в новом жилье

Вступилась за права пенсионерки прокуратура. По данным ведомства, администрация Ашапского сельского поселения признала женщину нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставила на учет. Дело передали в министерство соцразвития Прикамья. Но там его завернули — в постановке на учет женщине отказали. Тогда пенсионерка обратилась в прокуратуру. Супруг пермячки был участником ВОВ и японской войны. Он награжден медалью «За победу над Японией».