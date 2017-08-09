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07:00 (мск), источник: Nur.kz

Куриное яйцо с неприятным сюрпризом обнаружила женщина в Актобе

Актюбинская пенсионерка Тамара Власко обнаружила в одном из куриных яиц, купленных в ближайшем супермаркете, цыпленка. Увиденное отнюдь не обрадовало женщину, сообщает rikatv.kz. Женщина требует наказать виновных за недобросовестное отношение к покупателям.

Источник: Nur.kz

У пенсионерки Тамары Власко завтрак этим утром не задался, даже наоборот, аппетит был испорчен окончательно и бесповоротно.

Отваривая сегодня одно из купленных накануне в одном из магазинов крупной сети супермаркетов яиц, она и представить не могла, какой сюрприз ее ждет.

Через две минуты, после того, как она поставила яйцо вариться, оно треснуло, и оттуда показалась головка цыпленка.

Предусмотрительная бабушка чек сохранила, а остальные 9 яиц из десятка предпочла не трогать, оставив это специалистам Департамента охраны общественного здоровья.

Пенсионерка предполагает, что всему виной неправильное хранение, яйца попросту перестояли в тепле. Отсюда и дурной запах.

Представителей популярной в городе сети супермаркетов новость застала врасплох. По их словам, прежде чем яйца попадают на прилавок, обязательно проверяется срок продукции, и результаты лабораторной экспертизы.

В самом супермаркете собственной лаборатории нет. С ситуацией здесь пообещали разобраться, а деньги за испорченный продукт вернуть.

80-летняя Тамара Власко уверяет, дело не столько в деньгах, сколько в отношении супермаркета к своему покупателю. А оно, говорит пожилая женщина, не самое уважительное, что нужно непременно исправлять.

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