Без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе

«Будет преимущественно ясно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 23−25, по области — от 20 до 25 градусов. Ветер северный 3−8 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 11−13, в центре до 17 градусов, по области — от 8 до 13 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.