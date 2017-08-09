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07:20 (мск), источник: ТАСС

Без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе солнечную, теплую погоду.

«Будет преимущественно ясно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 23−25, по области — от 20 до 25 градусов. Ветер северный 3−8 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 11−13, в центре до 17 градусов, по области — от 8 до 13 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.

Днем в четверг будет солнечно и сухо. В Москве воздух прогреется до 25−27, в Подмосковье — до 23−28 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.

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