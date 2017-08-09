Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание

Первыми симптомами была боль и онемение в ногах. Состояние мужчины ухудшалось в течение шести месяцев, в результате чего он был вынужден использовать трость, а, в конце концов, перестал ходить. Врачи выявили поражение спинного мозга, которую вызвал острый недостаток меди в организме. Дефицит этого металла затрагивает кости, кровеносные сосуды, иммунную систему, а также способствует потере тонкого моторного контроля конечностей. В тяжелых случаях это состояние может привести к смерти.

В конце концов, специалисты определили, что являлось причиной недостатка меди. Оказалось, что в организме британца присутствовало избыточное количество цинка. Хотя цинк является важным для человека микроэлементом, он может связываться с теми же рецепторами, что ионы меди, нарушая химический баланс в клетках.