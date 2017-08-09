Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Названа самая большая опасность для человека
«Правый сектор» ответил на заявление ДНР об «ударе возмездия»
Названа пятерка самых дешевых иномарок в России
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские ученые изобрели бинты, способные заживлять раны

В целлюлозу добавляют наночастицы серебра, убивающего микробов.

Ученые Сибирского федерального университета создали специальный материал на основе целлюлозы, позволяющий заживлять раны. Для этого в вещество добавляют наночастицы серебра, известного своими антибактериальными свойствами. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам специалистов, классическая целлюлоза широко используется в медицине в качестве перевязочного материала (бинты), поскольку способна поглощать экссудат (жидкость, выходящую из раны). При этом вещество не обладает антимикробной активностью, что ограничивает ее использование для лечения инфицированных ран. Чтобы улучшить свойства перевязочных материалов, ученые из разных стран проводили различные исследования, однако получаемые результаты не приносили удовлетворения.

В СФУ отметили, что специалисты использовали гидротермальный способ получения целлюлозы с серебром, при котором вещества смешиваются и нагреваются в воде. Метод отличается экологичностью и не требует применения каких-либо дополнительных химических соединений.

«Особенно важно, что для создания композитов мы использовали собственный штамм уксуснокислых бактерий Komagataeibacter xylinus VKPM B-12068, который отличается высокой продуктивностью и способностью синтезировать бактериальную целлюлозу на различных субстратах», — отмечает один из авторов проекта Анна Шумилова.

В университете добавили, что новый вид целлюлозы обладает уникальными физико-механическими и химическими свойствами. Новый материал планируется использовать для перевязки инфицированных ран.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские ученые изобрели бинты, способные заживлять раны
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь