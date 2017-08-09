Красноярские ученые изобрели бинты, способные заживлять раны

Ученые Сибирского федерального университета создали специальный материал на основе целлюлозы, позволяющий заживлять раны. Для этого в вещество добавляют наночастицы серебра, известного своими антибактериальными свойствами. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам специалистов, классическая целлюлоза широко используется в медицине в качестве перевязочного материала (бинты), поскольку способна поглощать экссудат (жидкость, выходящую из раны). При этом вещество не обладает антимикробной активностью, что ограничивает ее использование для лечения инфицированных ран. Чтобы улучшить свойства перевязочных материалов, ученые из разных стран проводили различные исследования, однако получаемые результаты не приносили удовлетворения.

В СФУ отметили, что специалисты использовали гидротермальный способ получения целлюлозы с серебром, при котором вещества смешиваются и нагреваются в воде. Метод отличается экологичностью и не требует применения каких-либо дополнительных химических соединений.

«Особенно важно, что для создания композитов мы использовали собственный штамм уксуснокислых бактерий Komagataeibacter xylinus VKPM B-12068, который отличается высокой продуктивностью и способностью синтезировать бактериальную целлюлозу на различных субстратах», — отмечает один из авторов проекта Анна Шумилова.