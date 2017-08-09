Мобильная игра от красноярских разработчиков набирает популярность в США

Игра Flippy Knife от красноярской команды разработчиков Beresnev Games стала самой скачиваемой в США. Об этом сообщил на своей странице в Facebook разработчик Олег Береснев.

Как рассказали «7 каналу» авторы проекта, над мобильным приложением трудились 12 человек в течение полугода.

«Flippy Knife — это игра на основе физики, в которой игроки выбирают нож и пытаются поразить различные цели, используя элементы управления в стиле флик, похожие на игры Angry Birds. Игроки зарабатывают монеты в трех игровых режимах игры (или покупают их через магазин в игре), а затем покупают разные ножи для игры», — сообщается в описании к проекту.

В описании игры указываются особенности: реалистичная физика ножей, различные локации (кэмпинг, лесной домик, вершины деревьев, пень на поляне), управление одним пальцем.

Рейтинг игры — 4,8. В комментариях пользователи в целом положительно отзываются о приложении, но отмечают, что не хватает нескольких режимов игры и локаций. Разработчики, в свою очередь, отмечают, что после отзывов уменьшили количество рекламы, сделали ее менее навязчивой.