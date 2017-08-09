Большой ремонт. Кузбасские дворы и дороги станут лучше?

В этом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» 346 кузбасских дворов дождутся ремонта. Будут отремонтированы и региональные дороги. Например, в Кемерове и его пригороде за сезон отремонтируют 66,5 км дорог, в Новокузнецке — 85,3 км проезжей части. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Парков будет больше.

Как объяснил заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов, в общей сложности на реконструкцию дворов и парков в этом году потратят 900 млн руб., из них 250 млн руб. выделяет областной бюджет. Например, в Кемерове в порядок приведут 101 двор, в Новокузнецке — 71. Как отмечают в пресс-службе областной администрации, по большей части в Кузбассе ремонтируют сразу дорогу и прилегающий к ней двор. Например, в Кемерове таким образом облагораживают бульвар Строителей, а в Новокузнецке — сквер Выпова.

Как обещают градоначальники, обновлённые парки и дворы станут комфортнее для горожан.

Илья Середюк

Например, в Кемерове, по мнению главы города Ильи Середюка, самый масштабный объект — бульвар Строителей. Мэр отчитался, что здесь будут обустроены тротуары и велодорожки, организованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Чиновники отмечают, что в Кемерове появится парк, в котором удобное место найдётся для каждого: «Книжный парк», «Чадо-парк», «Экстрим-парк».

Где гарантии?

В этом году, по информации областной администрации, на ремонт кузбасских дорог в общей сложности выделят 7,5 млрд руб. На эти деньги планируют отремонтировать городские дороги, а также дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Больше всего дорог в порядок приведут в Кемерове и Новокузнецке, так как эти города получили федеральные деньги по программе «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, сейчас подрядчики завершают укладывать асфальт на участке через посёлок Алтамаш межрегиональной дороги Таштагол — Турочак. Она соединяет Кузбасс и Республику Алтай. Изначально дорога была покрыта щебёнкой, местные жители жаловались губернатору на пыль от автомобилей. В 2016 г. по решению Амана Тулеева область заключила контракт на два года с дорожными строителями (в общей сложности за два года на дорогу потратят 76 млн руб.).

Александр Латышев