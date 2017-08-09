Большой ремонт. Кузбасские дворы и дороги станут лучше?
В этом году на ремонт дворов и парковок потратят 900 млн рублей.
В этом году на ремонт дворов и парковок потратят 900 млн рублей.
В этом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» 346 кузбасских дворов дождутся ремонта. Будут отремонтированы и региональные дороги. Например, в Кемерове и его пригороде за сезон отремонтируют 66,5 км дорог, в Новокузнецке — 85,3 км проезжей части. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Парков будет больше.
Как объяснил заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов, в общей сложности на реконструкцию дворов и парков в этом году потратят 900 млн руб., из них 250 млн руб. выделяет областной бюджет. Например, в Кемерове в порядок приведут 101 двор, в Новокузнецке — 71. Как отмечают в
Как обещают градоначальники, обновлённые парки и дворы станут комфортнее для горожан.
Например, в Кемерове, по мнению главы города Ильи Середюка, самый масштабный объект — бульвар Строителей. Мэр отчитался, что здесь будут обустроены тротуары и велодорожки, организованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Чиновники отмечают, что в Кемерове появится парк, в котором удобное место найдётся для каждого: «Книжный парк», «Чадо-парк», «Экстрим-парк».
Где гарантии?
В этом году, по информации областной администрации, на ремонт кузбасских дорог в общей сложности выделят 7,5 млрд руб. На эти деньги планируют отремонтировать городские дороги, а также дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Больше всего дорог в порядок приведут в Кемерове и Новокузнецке, так как эти города получили федеральные деньги по программе «Безопасные и качественные дороги».
Кроме того, сейчас подрядчики завершают укладывать асфальт на участке через посёлок Алтамаш межрегиональной дороги Таштагол — Турочак. Она соединяет Кузбасс и Республику Алтай. Изначально дорога была покрыта щебёнкой, местные жители жаловались губернатору на пыль от автомобилей. В 2016 г. по решению Амана Тулеева область заключила контракт на два года с дорожными строителями (в общей сложности за два года на дорогу потратят 76 млн руб.).
Как отмечает член регионального штаба ОНФ, региональный координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Латышев, отремонтированные участки порой требуют повторного ремонта. Например, волнами пошла дорога по улице Баумана (пересечение с улицей Ю. Двужильного около крупного гипермаркета). Как объясняют в администрации города, дорогу строил инвестор, а подрядчик сейчас практически банкрот. Однако город всё же добивается, чтобы ремонт выполнили и, как положено по гарантии, за счёт подрядчика. По мнению общественника, это хорошая тенденция. Ведь дороги у нас будут хорошими тогда, когда за качеством строительства и ремонта начнут следить.